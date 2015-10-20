Controlli di Polizia, 113 identificatia d Ancona Servizio straordinario per le festività

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Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, disposti dal Questore Capocasa, d’intesa con il Prefetto Valiante, nel quartiere Piano.



Nella settimana antecedente le festività pasquali, le attività sono state intensificate nelle giornate di mercoledì 1° e venerdì 3 aprile.

I controlli, effettuati dai poliziotti della Questura di Ancona con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, si sono svolti mediante un dispositivo di vigilanza dinamica con pattuglie automontate, concentrato in piazza Ugo Bassi, piazza d’Armi, viale Cristoforo Colombo, via Giordano Bruno, corso Carlo Alberto e vie limitrofe, oltre che nella zona della stazione ferroviaria.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di inciviltà, ha consentito di identificare complessivamente 113 persone, di cui 28 già note alle forze dell’ordine. Sono stati inoltre sottoposti a controllo 38 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Nel corso delle verifiche è stata elevata una sanzione amministrativa nei confronti di un conducente sorpreso alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa.

In occasione delle festività pasquali, il Questore Capocasa ha rinnovato l’impegno della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini. Apprezzamento per l’attività svolta è stato espresso anche dal Comitato del Piano e delle

Grazie, che ha voluto sottolineare l’importanza del presidio costante del territorio.