2 APRILE TUTTO IL MESE: la Giornata mondiale dell’autismo continua! Luce e calore, 2 parole chiave come il giorno che hanno caratterizzato

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Giovedì 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, Fondazione A.R.C.A. ETS ha realizzato le prime 2 di tante iniziative che proseguiranno per tutto il mese di aprile.

Alle ore 18.00, presso il Mondadori Book Store di Corso II Giugno, si è tenuta la presentazione del libro “Un viaggio in A.R.C.A. …” illustrato da Edoardo, ragazzo con autismo. Un libro che parla di noi ma parla a tutti, del desiderio profondo che ognuno ha di trovare il proprio posto, la propria “casa” che non è solo uno spazio, ma un modo di stare e di stare insieme. Il libro è disponibile all’acquisto presso la Biblioteca Speciale di Via Maierini 34 o sul sito dell’editore Giaconi al seguente link https://giaconieditore.com/products/un-viaggio-in-a-r-c-a?_pos=2&_psq=un+via&_ss=e&_v=1.0

Alle ore 20.00 ci si è quindi spostati sotto Porta Lambertina che il Comune di Senigallia, alla stregua di numerose altre amministrazioni della Regione coi propri monumenti simbolici, ha illuminato di Blu, colore simbolo dell’autismo.

Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte alle iniziative promosse in questo mese affinché la tematica non sia considerata solo il 2 aprile ma tutto il mese e tutto l’anno!

In particolare, nella mattinata del 29 aprile si terrà un evento conclusivo che vedrà l’intervento di figure di rilievo dell’ambito sanitario, educativo e socio-culturale.

Ad inaugurare la giornata, i saluti di Giacomo Rossi, Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche.

Tra i relatori:

– Beatrice Tassone, autrice del fumetto “Essere Bea. Diario di una ragazza autistica con la passione per il Giappone”

– Ginevra e Giuditta Gottardi, autrici per la casa editrice Erickson

A questo link è disponibile il programma completo degli incontri promossi in questo mese di aprile dalla Fondazione A.R.C.A. ETS.

Per informazioni e iscrizioni: fondazione@fondazionearca.org

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Fondazione A.R.C.A. ETS – Biblioteca Speciale, Via Maierini 34