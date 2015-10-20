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Anche nelle Marche nasce la UIL Funzione Pubblica, la nuova grande categoria che unisce UIL FPL e UIL PA

Battesimo a Montegranaro

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Personale sanitario e socio-sanitario, sanità, assistenza sanitaria

Anche nelle Marche nasce la UIL Funzione Pubblica, la nuova grande categoria che unisce UIL FPL e UIL PA, rafforzando la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, delle funzioni locali e centrali.

Un comparto che nelle Marche conta oltre 49mila lavoratori.

La fusione di queste due sigle in un’unica categoria verrà ufficializzata venerdì 10 aprile dalle 10 c/o Hotel Horizon – Montegranaro (Fm).

uil-fpl-ancona-marche
UIL F.P.L. Ancona - Marche
Pubblicato Mercoledì 8 aprile, 2026 
alle ore 9:38
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