Anche nelle Marche nasce la UIL Funzione Pubblica, la nuova grande categoria che unisce UIL FPL e UIL PA Battesimo a Montegranaro

157 Letture Associazioni

Anche nelle Marche nasce la UIL Funzione Pubblica, la nuova grande categoria che unisce UIL FPL e UIL PA, rafforzando la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, delle funzioni locali e centrali.

Un comparto che nelle Marche conta oltre 49mila lavoratori.

La fusione di queste due sigle in un’unica categoria verrà ufficializzata venerdì 10 aprile dalle 10 c/o Hotel Horizon – Montegranaro (Fm).