Bando “Artigianato Artistico 2026”, Regione Marche proroga scadenza
C'è tempo fino all'11 maggio 2026 per accedere alle Misure 1 e 2
193 Letture0 commenti
È stata prorogata all’11 maggio 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al bando “Artigianato Artistico – anno 2026”, limitatamente alla Misura 1 e alla Misura 2. Lo comunica l’assessorato alle Attività produttive.
La decisione è stata assunta a seguito delle segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria artigiane, che hanno evidenziato il consistente numero di imprese interessate a ottenere il riconoscimento del mestiere artistico, requisito indispensabile per accedere alle agevolazioni previste.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!