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Bando “Artigianato Artistico 2026”, Regione Marche proroga scadenza

C'è tempo fino all'11 maggio 2026 per accedere alle Misure 1 e 2

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Economia
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Artigianato artistico

È stata prorogata all’11 maggio 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al bando “Artigianato Artistico – anno 2026”, limitatamente alla Misura 1 e alla Misura 2. Lo comunica l’assessorato alle Attività produttive.

La decisione è stata assunta a seguito delle segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria artigiane, che hanno evidenziato il consistente numero di imprese interessate a ottenere il riconoscimento del mestiere artistico, requisito indispensabile per accedere alle agevolazioni previste.

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Regione Marche
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Pubblicato Lunedì 6 aprile, 2026 
alle ore 2:00
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