Altre presentazioni del libro di Massimo Bello "La mia storia europea" il 28 marzo ad Ascoli

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Prosegue il ciclo di presentazioni del volume “La mia storia europea”, un saggio dedicato ai temi dell’integrazione europea, della sua evoluzione storica e delle prospettive future, con due nuovi appuntamenti in programma nelle Marche e in Veneto.

Il primo incontro si terrà sabato 28 marzo alle ore 18:00 ad Ascoli Piceno, nella suggestiva cornice della Libreria Rinascita (Piazza Roma, 7). L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’autore Massimo Bello, Avvocato e Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, in dialogo con l’editrice Catia Ventura e numerosi rappresentanti delle istituzioni. Interverranno: Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente ANCI Marche; Alessandro Bono, Presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno e Coordinatore dei Presidenti dei Consigli comunali ANCI Marche; On. Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Sen. Guido Castelli, Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma; Sen. Elena Leonardi, Segretaria della X Commissione parlamentare Affari sociali e sanità; On. Carlo Ciccioli, Deputato al Parlamento europeo; Prof. Stefano Villamena, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Macerata.

Il secondo appuntamento si svolgerà giovedì 2 aprile 2026 alle ore 17:00 a Verona, presso la Libreria Il Minotauro (Via Cappello, 35C). Dopo i saluti istituzionali, l’autore dialogherà con l’Avv. Stefano Casali, del Foro di Verona, insieme all’editrice Catia Ventura.

“La mia storia europea” non si configura né come un’autobiografia né come un manuale accademico, ma come un saggio di maturazione civile, storica, giuridica e culturale, maturato tra il territorio d’origine e il cuore delle istituzioni europee a Bruxelles. L’opera rappresenta un invito a rileggere l’Europa non come entità astratta, ma come responsabilità condivisa e orizzonte di futuro, attraverso un percorso che attraversa il Manifesto di Ventotene, la figura di Altiero Spinelli e i principali Trattati europei. Un contributo che propone una riflessione sull’Europa come progetto politico, culturale e giuridico, capace di coniugare identità e integrazione.

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