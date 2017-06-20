Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni

Emanuele Cingolani confermato segretario generale della Uiltrasporti Marche

In occasione del congresso organizzato a Senigallia

168 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Emanuele Cingolani riconfermato segretario generale Uiltrasporti Marche

Un forte richiamo alla necessità di superare l’isolamento e la carenza di collegamenti efficienti tra aree interne, costa e reti nazionali ed europee che tanto penalizzano le Marche. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della relazione di Emanuele Cingolani, segretario generale uscente della Uiltrasporti, confermato oggi dalla guida della categoria al termine del congresso che si è svolto a Senigallia. “Occorre – ha detto – rimettere al centro il ruolo strategico dei trasporti e della logistica”.

Nel corso dell’assemblea, al quale hanno preso parte anche il segretario generale nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari, il segretario nazionale, William Zonca, la segretaria generare della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, e gli assessori regionali Francesco Baldelli e Tiziano Consoli, si è parlato di migliorare la competitività del territorio ma andando a ridurre le criticità che emergono dal territorio come la precarietà legata al sistema degli appalti e alle condizioni nei servizi.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 24 marzo, 2026 
alle ore 15:56
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura