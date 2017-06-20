Emanuele Cingolani confermato segretario generale della Uiltrasporti Marche In occasione del congresso organizzato a Senigallia

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Un forte richiamo alla necessità di superare l’isolamento e la carenza di collegamenti efficienti tra aree interne, costa e reti nazionali ed europee che tanto penalizzano le Marche. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della relazione di Emanuele Cingolani, segretario generale uscente della Uiltrasporti, confermato oggi dalla guida della categoria al termine del congresso che si è svolto a Senigallia. “Occorre – ha detto – rimettere al centro il ruolo strategico dei trasporti e della logistica”.

Nel corso dell’assemblea, al quale hanno preso parte anche il segretario generale nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari, il segretario nazionale, William Zonca, la segretaria generare della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, e gli assessori regionali Francesco Baldelli e Tiziano Consoli, si è parlato di migliorare la competitività del territorio ma andando a ridurre le criticità che emergono dal territorio come la precarietà legata al sistema degli appalti e alle condizioni nei servizi.