Finchè c’ è un gatto, c’ è speranza Il 21 marzo è stata (dimenticata dai più) La Giornata mondiale della poesia

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È primavera. Stagione della rinascita della vita dopo l’ inverno. Quando la natura riprende il suo corso.

Per ridarci, dopo la pausa invernale di meritato riposo, i suoi colori, il suo profumo, la sua vita.

Poesia: per chi ha studiato il greco antico ( sono laureata in Filosofia e ancor prima ho frequentato il liceo classico Quinto Ennio a Taranto, città dove ho vissuto anni prima di trasferirmi nelle Marche) sa che poesia deriva da poieo: fare, produrre. Quindi non qualcosa di astratto, onirico , o fantasioso. Ma un intervento nello societa’. Che sta andando alla deriva.

La poesia ( che è vera concretezza, non opera di fantasie senza senso) ha sempre precorso i tempi. I poeti ( quelli autentici, non quelli che ” giocano con rime” o fanno il conteggio esatto delle sillabe per decifrare un endecasillabo o un ternario) sono quelli che vedono ” oltre” le apparenze. E ci preannunciano il futuro. Non perché siano maghi o stregoni. Ma perché sanno sondare quelli che sono i sentimenti( parola che quasi è fuori moda) autentici. Quelli che guardano ai veri valori della vita. Buttando via il superfluo. Che ci annega, che ci allontana sempre più da una fratellanza d’ Amore..Quella che Gesù ( di cui non manca molto per celebrare la Sua Santa Passione e Resurrezione) dovrebbe averci insegnato. Una mia carissima ex collega del Panzini di Senigallia ( Gianna Cataffo) , proprio mentre ero disperata per un un mio gatto quindicenne nato nel giardino della mia casa di Cesano e affetto da un tumore alla bocca) mi invia su w.a. un messaggio meraviglioso. Un intervento di Elsa Morante ( poetessa e gattara) il cui succo è: finché ci sono i gatti c’ è speranza.

È vero. Una meravigliosa affermazione che, con un ‘ ottica stupendamente introspettiva, afferma quanto di più vero possa esistere.

Quell’ amore magico e misterioso che solo i gatti ti sanno dare. Perché i gatti sono poeaia del creato. Sono la libertà di amare sul serio, senza finzioni. Sono espressione della volontà divina di darci compagni di vita autentici. Che purtroppo a volte vengono malmenati, flagellati e torturati come Cristo, pur se innocente. Ancora di più nell’ anno di San Francesco non dovremmo ( è un mio pensiero) accostarci solo alle Sue sacre spoglie riesumate. San Francesco è la Sua anima divina, è poesia dell’ Amore che si esprime nel Creato.E’ autore del Cantico delle Creature, poesia per eccellenza.che tutte le, cantando. Perche’ la poesia e armonia, coraggio dell’ introspezione, di guardare tutte le creature che costituiscono questo mondo che stiamo distruggendo. Ed e’ canto. E chi canta, diceva sant’ Agostino, prega due volte.

Questo, a parer mio, e mi scuso se sbaglio, è la vera poesiaQuella che salva la vita di ogni essere della Natura .

E , a questo proposito, nella mia più grande sincerità ( Dio mi è testimone) ringrazio di cuore ( mi creda) Daniele Forotti che consente , secondo legge) la libera circolazione dei gatti della mia colonia nella sua proprietà. Ringrazio don Andrea, ringrazio tutti coloro che anche con qualche scatoletta per gatti mi sono stati vicini. Ringrazio Senigallia notizie sempre vicina a queste problematiche.

La Pasqua ormai è vicina. La Pasqua è Resurrezione . La Pasqua è Vita. Perciò Poesia. Un saluto di cuore a chi adopera questo dono di Dio (la poesia) per lodarlo nella gloria dei Secoli.

Mirella Verde

Responsabile di unac colonia felina a Cesano

Amante di Dio e della natura, vera poesia

e opera d’ arte che va salvaguardata.