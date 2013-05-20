Elisa Pellegrini nuovo Commissario Straordinario Fondazione Città di Senigallia Giunta e consiglio Marche hanno formalizzato nomine per società partecipate ed enti: incarichi anche a Santarelli e Campagnolo

Sono state rinnovate martedì 24 febbraio da Giunta e Consiglio regionale le nomine dei vertici e dei componenti delle società partecipate e degli enti dipendenti.

Le nomine, il cui rinnovo avviene a seguito delle elezioni e all’avvio del nuovo mandato regionale, sono state formalizzate attraverso deliberazioni della Giunta regionale e decreti presidenziali, rispondono alle esigenze di continuità amministrativa, rafforzamento delle competenze e valorizzazione delle professionalità del territorio.

Di seguito l’elenco.

Agenzia Marche Agricoltura Pesca (AMAP). Rinnovato il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri: Renato Frontini, presidente; Marco Rotoni, vicepresidente; Luca Santarelli, consigliere; Leo Bollettini, consigliere; Matteo Pompei, consigliere.

Per la carica di Revisore Unico è stata nominata Giorgia Vecchiotti.

Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT). Per il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato Marco Guadagnini quale componente con funzioni di presidente.

Agenzia Regionale per il Turismo e l’Internazionalizzazione (ATIM). È stato designato Michele Reschini quale Revisore Unico dell’Agenzia.

Fondazione Marche Cultura (FMC). Per il Consiglio di Amministrazione sono stati nominati: Andrea Agostini, presidente; Francesca Filauri, componente; Alessandro Bettini, componente.

SVEM – Sviluppo Europa Marche. La Giunta ha provveduto alla nomina di Giorgio Menichelli quale nuovo componente del CdA in sostituzione di un membro dimissionario.

ERAP – Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica. Sono stati nominati i sette componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, tra cui: Tommaso Fagioli, presidente; Michela Pistilli, vicepresidente; Gigliola Bordoni, Federico Talè, Giorgio Capriotti; Cesare Carnaroli e Maurizio Urbinati, in rappresentanza delle minoranze assembleari.

Fondazione Città di Senigallia. È stata nominata Elisa Pellegrini quale Commissario Straordinario dell’Ente.

Parco Regionale del Conero. Nominati i tre componenti del Consiglio Direttivo: Luigi Conte; Elena Campagnolo; Vincenzo Caputo Barucchi.

ERDIS – Ente Regionale per il Diritto allo Studio. Nominati i quattro componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, scelti dall’Assemblea Legislativa: Agnese Sacchi (Urbino), presidente; Nicoletta Marinelli (Macerata), vice presidente; Sara Spuntarelli (Camerino); Marco D’Orazio (Ancona).