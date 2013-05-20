Goldengas Senigallia al quarto posto
La situazione in B Interregionale dopo 6 giornate del ritorno
Con la vittoria contro Porto Recanati la Goldengas Senigallia risale in classifica al quarto posto a soli 2 punti dalla vetta.
Questa la classifica dopo 6 giornate del girone di ritorno in serie B Interregionale.
Civitanova Marche 28
Porto Recanati 28
Matelica 26
Goldengas Senigallia 26
Bisceglie 25
Recanati 24
Jesi 20
Forlimpopoli 16
Vasto 16
Termoli 15
Gualdo Tadino 14
Bramante Pesaro 14
Amatori Pescara 14
Canosa di Puglia 10
Val di Ceppo Perugia 10
