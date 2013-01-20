Sedicenne soccorso sul Monte Catria
Infortunio lungo un sentiero per il giovane
286 Letture0 commenti
Nel primo pomeriggio del 22 febbraio il Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuto sul Monte Catria a seguito della segnalazione di un infortunio lungo il sentiero che scende dalla Croce di vetta.Continua a leggere e commenta su Pesarourbinonotizie.it
