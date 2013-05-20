109 piazze per i 30 anni della legge 109/96 a Senigallia con Libera Presidio Attilio Romanò Campagna "Diamo linfa al bene", presentata l'iniziativa: cartoline da firmare per aprire vertenza diretta al Governo - VIDEO e FOTO

Trent’anni fa, con la legge n.109 del 7 marzo 1996, l’Italia ha scelto di restituire alla collettività ciò che le mafie avevano sottratto. Oggi, oltre 1200 esperienze di riuso sociale raccontano un Paese che ha saputo reagire, trasformando luoghi criminali in presìdi di democrazia, lavoro e inclusione.

I beni confiscati alle mafie sono un’enorme ricchezza per il nostro Pese, portatori inoltre di un valore simbolico ed educativo unico.

Chi gestisce beni confiscati e chi se ne prende cura per conto dell’intera comunità racconta quanto sia importante stanziare risorse adeguate non solo per la rifunzionalizzazione dei beni ma anche per le fasi di avvio delle attività e la continuità delle tante pratiche di riuso.

L’iniziativa “109 piazze per i 30 anni della Legge 109/1996” si inserisce nell’ambito della campagna nazionale “Diamo linfa al bene”, un percorso di attivazione e mobilitazione per chiedere, mediante una petizione civica, un intervento forte e centralizzato, e in particolare che il 2% del Fondo Unico Giustizia (FUG) venga messo al servizio delle realtà che gestiscono beni confiscati, in maniera continuativa e stabile, per sostenere esperienze di inclusione e coesione in tutta Italia, facendo veramente cambiare volto ai patrimoni illeciti e rigenerando i territori.

Il FUG, istituito nel 2008 per centralizzare e gestire le risorse finanziarie recuperate dallo Stato attraverso sequestri, confische o non reclamate, viene ad oggi diviso tra il Ministero dell’Interno, quello della Giustizia e il bilancio statale.

Firmando le cartoline presenti in tante piazze, in tutta Italia, sarà possibile aprire una vertenza pubblica e diretta verso il Governo, con l’obiettivo di rimettere al centro del discorso pubblico la consapevolezza che la lotta a mafiosi e corrotti è un bene comune.

Proprio in occasione dell’anniversario della Legge 109/1996 il fine settimana dal 6 all’8 marzo in tutta Italiasaranno presenti banchetti nelle piazze, in occasione di eventi o presso i beni confiscati, per ricordare a gran voce che quel 2% del FUG può cambiare molto, se diventa impegno concreto dello Stato.

Il Presidio Libera di Senigallia “Attilio Romanò” sarà presente con le cartoline da firmare:

– il 26 febbraio, dalle ore 20:30 all’Auditorium San Rocco di Senigallia in occasione dell’incontro con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona Roberto Rossi, che parlerà della criminalità organizzata nelle Marche;

– il 6 marzo dalle ore 20:30 al Teatro Portone in occasione del reading teatrale sugli atti del processo per l’omicidio di Rossella Casini, vittima innocente di mafia;

– il 7 marzo a Senigallia, Piazza Saffi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e a Corinaldo, Piazzetta dello Sperone dalle 10:00 alle 13:00.