Due talenti under 30: la violinista olandese Hawijch Elders e il pianista belga Valère Burnon Domenica 1° marzo alle 17 sul palco della Fenice, per Senigallia Concerti - FOTO E VIDEO

La Stagione di Senigallia Concerti prosegue con un altro appuntamento di grande prestigio confermando la volontà di portare sul palcoscenico marchigiano stelle internazionali



L’appuntamento è per domenica 1° marzo al Teatro La Fenice di Senigallia: alle ore 17 saliranno sul palco due talenti under 30: la violinista olandese Hawijch Elders e il pianista belga Valère Burnon.

Il repertorio che i due artisti eseguiranno per Senigallia Concerti comprende pagine di grande virtuosismo e espressività, ad iniziare con il celebre Capriccio op.1 n.24 di Nicolò Paganini considerato uno dei pezzi più difficili, stupefacenti, di tutto l’ampio repertorio violinistico, a seguire la Meditazione op.42 n.1 di Čajkovskij, un brano di intima liricità, per poi continuare con un altro brano di grande virtuosismo, il Capriccio op.52 n.6 di Saint-Saëns trascritto Eugène Ysaÿe. Infine uno dei più grandi e celebri capolavori per violino e pianoforte, la Sonata di Cesar Franck.

“Senigallia Concerti” è la stagione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale LeMuse e la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

BIOGRAFIE

La violinista olandese Hawijch Elders (1998) è considerata uno dei grandi talenti musicali della sua generazione. Nel giugno 2025 ha vinto il Primo Premio al Premio Internazionale Antonio Mormone, uno dei concorsi violinistici internazionali più prestigiosi al momento. La finale si è tenuta a Milano, con esibizioni anche al Teatro alla Scala, dove ha eseguito il Concerto per violino n. 1 di Paganini sotto la direzione di Massimo Zanetti.

Dal settembre 2022, Hawijch è Artista in Residenza presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Waterloo, dove studia con Augustin Dumay. È regolarmente ospite di NPO Klassiek ed è apparsa nel noto programma televisivo Podium Klassiek. Come musicista da camera, si è esibita con artisti del calibro di Sol Gabetta, Valeriy Sokolov, Bertrand Chamayou e Frank Braley.

Nella stagione 2025/2026 debutterà con Phion, gli Stuttgarter Philharmoniker, la FORM Orchestra e terrà un recital solistico alla Waalse Kerk di Amsterdam. Nel 2023 debutterà al BOZAR di Bruxelles con un’esecuzione del Quarto Concerto per violino di Mozart insieme alla Wiener KammerOrchester sotto la direzione di Augustin Dumay. Come solista, si è esibita anche con i Nürnberger Symphoniker, gli Hofer Symphoniker, l’Orchestra Nazionale Belga, la Real Filharmonía de Galicia, l’Orquestra Clássica da Madeira e la Netherlands Philharmonic Orchestra.

Nel maggio 2023 ha vinto il Primo Premio all’VIII Concorso Internazionale di Violino Henri Marteau, tra cui tre premi speciali per le sue esecuzioni di opere di Bach, Reger e Marteau. Nell’ottobre dello stesso anno, si è aggiudicata il prestigioso Concorso Premio Paganini di Genova. Nel 2021, Hawijch ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale per Giovani Violinisti Leonid Kogan, nonché il Secondo Premio e premi speciali al Concorso Internazionale di Violino di Odessa. È stata premiata con il Dutch Classical Talent nella stagione 2021/2022.

In precedenza, ha vinto premi al 37° Concorso Internazionale di Violino Premio Rodolfo Lipizer e al Concorso Nazionale Olandese di Violino “Oskar Back” (entrambi nel 2018). Nel dicembre 2019, le è stata conferita la prestigiosa Borsa di Studio Kersjes per Violino dalla Fondazione Kersjes presso il Royal Concertgebouw di Amsterdam.

Dal 2016, Hawijch Elders ha studiato con Ilya Grubert al Conservatorio di Amsterdam, dove ha completato la laurea triennale e magistrale con il massimo dei voti. In precedenza, ha studiato con Benzion Shamir.

Hawijch suona un violino di Gennaro Gagliano (Napoli, ca. 1755) e un archetto di Dominique Pecatte (Parigi, XIX secolo), gentilmente concessi in prestito dalla Fondazione Olandese per gli Strumenti Musicali. Il violino fa parte della “collezione Willem G. Vogelaar” e l’archetto appartiene alla “collezione Tettelaar”.

Valère Burnon nato nel 1998 a Marche-en-Famenne (Belgio) è risultato vincitore di prestigiosi concorsi internazionali — Épinal (1° premio, 2019), Brema (1° premio, 2021), Viotti (2° premio, 2023) e Reine Elisabeth (3° premio, 2025) — affascina il pubblico di tutto il mondo con interpretazioni appassionate e dettagliate, caratterizzate da una maturazione musicale indiscussa e da una costante ricerca di lirismo ed espressività.

Versatile, possiede un repertorio ricco e variegato che gli permette di esibirsi come solista, in musica da camera e con orchestre. Ha collaborato in particolare con l’Orchestra da Camera Reale di Vallonia, la Sinfonia Varsovia, così come con le orchestre di Bruxelles, Liegi, Anversa, Milano e Metz, sotto la direzione di Augustin Dumay, Kazushi Ono e Marc Albrecht. Si è inoltre esibito in sedi prestigiose come le Sale Filarmoniche di Colonia, Liegi e Lussemburgo, la Salle Cortot di Parigi, lo Studio 4 di Flagey e Bozar (Bruxelles), la Queen Elisabeth Hall di Anversa, il Concertgebouw di Bruges, la Tonhalle di Düsseldorf e la Yamaha Hall di Ginza (Tokyo).

La sua discografia include due registrazioni. Il suo primo album, pubblicato nel 2020 su Azur Classical in collaborazione con il pianista e compositore belga Luc Baiwir, comprende opere di Claude Debussy, Sergei Prokofiev e Sergei Protopopov, un compositore russo d’avanguardia poco conosciuto i cui Preludi op. 32 non erano mai stati registrati. Nel 2021, ha pubblicato Neoteric per Musicaphon, insieme al clarinettista tedesco Andreas Hermanski, un album dedicato ai compositori francesi Francis Poulenc, Ernest Chausson, Claude Debussy e ai compositori scandinavi Magnus Lindberg, Arvo Pärt e Rolf Martinsson.

Valère ha scoperto la musica all’età di sei anni attraverso il violino, prima che i suoi genitori notassero che riusciva a riprodurre a orecchio su una tastiera tutto ciò che sentiva. Lo iscrissero quindi a lezioni di pianoforte con Émilie Chenoy a Marche-en-Famenne, che lo presentò rapidamente alla sua ex insegnante Marie-Paule Cornia.

Per quasi dieci anni, ha studiato con lei presso i Conservatori di Huy e successivamente di Liegi. Contemporaneamente, ha proseguito gli studi di violino con Valérie Cantella al Conservatorio di Ciney e ha suonato in diverse orchestre, tra cui l’Orchestra Terra Nova di Namur (diretta da Étienne Rappe) e l’Orchestra Sinfonica Studentesca di Louvain-la-Neuve (OSEL, diretta da Philippe Gérard).

Nel 2016, si è unito alla classe di Jean Schils e Marie-Paule Cornia al Conservatorio Reale di Liegi, dove ha conseguito la laurea triennale nel 2018, dopo aver lavorato anche con Étienne Rappe e François Thiry. Ha poi proseguito gli studi presso la Hochschule für Musik und Tanz di Colonia con Florence Millet, dove ha conseguito il Master con il massimo dei voti e la lode nel 2021. Lo stesso anno è stato ammesso all’Accademia Incontri col Maestro di Imola, dove ha affinato il suo approccio pianistico con il pianista e pedagogo ucraino Leonid Margarius, conseguendo il Diploma Master nel 2024. Dal 2022 è Artista in Residenza presso la prestigiosa Cappella Musicale Queen Elisabeth di Waterloo (Belgio), sotto la guida di Frank Braley, Avo Kouyoumdjian e Jean-Claude Vanden Eynden.

Fedele al suo primo strumento, il violino, nutre un profondo attaccamento al repertorio cameristico e dal 2022 insegna musica da camera al Conservatorio Reale di Liegi, affiancando il suo ex insegnante Jean-Gabriel Raelet.

