Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Ristorante El Garagol - Specialità di pesce - Marotta - Guarda i nostri menù speciali

La boxe torna a Senigallia con una riunione in ricordo di Lucio Massacesi

Organizza l'Accademia Pugilistica domenica 1° marzo al PalaPanzini

84 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia

L’Accademia Pugilistica Senigallia invita tutti gli appassionati di BOXE ad assistere al MEMORIAL LUCIO MASSACESI che si svolgerà a Senigallia, presso il Palazzetto dello Sport, domenica 1° marzo 2026 alle ore 17:00 (Ingresso Libero).


La manifestazione sportiva prevede 10 incontri di Pugilato Olimpico (3 riprese) e coinvolgerà, oltre ai pugili dell’Accademia Pugilistica Senigallia, atleti dalle regioni Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto.
L’evento è stato intitolato al concittadino Dr. Lucio Massacesi, storico e indimenticato medico ginecologo nella nostra città che ci ha lasciato lo scorso anno.
È stato medico sportivo della Federazione Italiana Pugilato negli anni ’60-’70 durante i quali, proprio a Senigallia, fu protagonista nell’aprile del 1966 nell’incontro per il titolo italiano dei pesi superleggeri tra l’anconetano Massimo Consolati e Bruno Arcari. Al decimo round l’arbitro chiese il parere del medico ufficiale dell’incontro (il dr. Lucio Massacesi) nel valutare e verificare la consistenza di una ferita di Bruno Arcari. Per non mettere a rischio l’incolumità del pugile, sentito il parere del medico dr. Massacesi, l’arbitro dichiarò la vittoria per Kot a Massimo Consolati.

L’Accademia Pugilistica Senigallia, da tempo Società Sportiva federale affiliata alla F.P.I. (Federazione Pugilistica Italiana), svolge le attività sportive aperte a tutti nella nuova sede della Palestra federale sita in Via Canaletto, 47 (zona Cesanella) a Senigallia tutti i pomeriggi dalle 17:30 alle 20:00.

Da

Accademia Pugilistica

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 25 febbraio, 2026 
alle ore 11:44
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura