La boxe torna a Senigallia con una riunione in ricordo di Lucio Massacesi Organizza l'Accademia Pugilistica domenica 1° marzo al PalaPanzini

L’Accademia Pugilistica Senigallia invita tutti gli appassionati di BOXE ad assistere al MEMORIAL LUCIO MASSACESI che si svolgerà a Senigallia, presso il Palazzetto dello Sport, domenica 1° marzo 2026 alle ore 17:00 (Ingresso Libero).



La manifestazione sportiva prevede 10 incontri di Pugilato Olimpico (3 riprese) e coinvolgerà, oltre ai pugili dell’Accademia Pugilistica Senigallia, atleti dalle regioni Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto.

L’evento è stato intitolato al concittadino Dr. Lucio Massacesi, storico e indimenticato medico ginecologo nella nostra città che ci ha lasciato lo scorso anno.

È stato medico sportivo della Federazione Italiana Pugilato negli anni ’60-’70 durante i quali, proprio a Senigallia, fu protagonista nell’aprile del 1966 nell’incontro per il titolo italiano dei pesi superleggeri tra l’anconetano Massimo Consolati e Bruno Arcari. Al decimo round l’arbitro chiese il parere del medico ufficiale dell’incontro (il dr. Lucio Massacesi) nel valutare e verificare la consistenza di una ferita di Bruno Arcari. Per non mettere a rischio l’incolumità del pugile, sentito il parere del medico dr. Massacesi, l’arbitro dichiarò la vittoria per Kot a Massimo Consolati.

L’Accademia Pugilistica Senigallia, da tempo Società Sportiva federale affiliata alla F.P.I. (Federazione Pugilistica Italiana), svolge le attività sportive aperte a tutti nella nuova sede della Palestra federale sita in Via Canaletto, 47 (zona Cesanella) a Senigallia tutti i pomeriggi dalle 17:30 alle 20:00.

Da

Accademia Pugilistica