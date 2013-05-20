Un libro sulla storia della Polizia Locale di Mondolfo Presentazione il 28 febbraio

83 Letture Fuori dalle Mura

“Per una storia della Polizia Locale a Mondolfo” è questo il titolo del volume scritto da Alessandro Berluti che sarà presentato alle ore 16,30 sabato 28 febbraio 2026 al Complesso Monumentale di Sant’Agostino a Mondolfo.

Pubblicazione realizzata dalla locale sede dell’Archeoclub d’Italia con patrocinio e compartecipazione del Comune, si inserisce nel novero dei testi che, nel corso degli anni, l’associazione mondolfese ha saputo produrre grazie al prezioso apporto di numerosi soci e non solo. Il volume, come prefigura sin dal titolo, vuole essere un primo contributo per avvicinarsi allo studio del Corpo della Polizia Locale a Mondolfo: i Vigili urbani, le Guardie come un tempo si diceva o – più propriamente – gli agenti della Polizia municipale. Una presenza invero ben risalente quella nel comune rivierasco che, con un certosino lavoro di ricerca nel documenti d’archivio, Alessandro Berluti offre ora al pubblico per conoscere meglio antefatti e primi passi di questa benemerita istituzione deputata alla sicurezza locale e ai numerosi servizi di Istituto. Un testo che funge anche da ringraziamento per il lavoro svolto dagli Agenti, connotando legame e risalenza della Polizia Locale all’interno del Comune di Mondolfo. Porteranno i saluti istituzionali la vicensindaca Alice Andreoni, l’Assessore alla Polizia Locale Raffaele Tinti, il Comandante la Polizia Locale Ivan Donati. Il consigliere regionale Nicola Barbieri saluterà per l’Assemblea Legislativa delle Marche.

L’evento è a partecipazione libera: la cittadinanza tutta è invitata. Per informazioni: www.castellodimondolfo.it .

Dagli

Organizzatori