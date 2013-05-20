284.000 euro per il porto di Senigallia "La riqualificazione dell'avanporto non è più rimandabile", sottolinea Cna

La CNA accoglie con estremo favore il via libera della Giunta Regionale allo stanziamento di 1,6 milioni di euro destinati alla manutenzione e alla sicurezza dei porti e degli approdi di competenza regionale.

Un provvedimento che l’associazione di categoria giudica fondamentale per il sostegno alla filiera della nautica e per il rilancio dell’economia costiera.

Le risorse permetteranno interventi cruciali: dal dragaggio dei fondali alla manutenzione delle scogliere, fino al ripristino di banchine e impianti tecnologici. Un piano d’azione che, basandosi su criteri oggettivi legati all’estensione delle aree, garantisce una distribuzione equa delle risorse tra i poli di Civitanova Marche, Senigallia, Fano, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e Numana.

Il Porto di Senigallia è un asse strategico per il turismo trovandosi dentro la città. All’interno di questo quadro, Senigallia riceverà circa 284.000 euro (pari al 17,78% del fondo), un investimento che riconosce il ruolo centrale dello scalo cittadino.

“Il nostro porto, per la sua peculiare conformazione, rappresenta un asse strategico imprescindibile per lo sviluppo turistico senigalliese,” dichiara Giacomo Mugianesi, Segretario della CNA di Senigallia. “Da tempo siamo impegnati in prima linea, attraverso le nostre imprese associate, nella valorizzazione dell’intera filiera nautica. Questo stanziamento è un segnale positivo, ma ora è fondamentale tradurre le risorse in cantieri rapidi: stiamo spingendo con forza l’Amministrazione comunale affinché si accelerino i tempi per la riqualificazione dell’avamporto, un’opera non più rimandabile per la competitività del territorio.”

La CNA ribadisce come i porti non siano solo infrastrutture logistiche, ma veri “volani economici” capaci di attivare artigianato di servizio, cantieristica e accoglienza turistica. La decisione della Regione, guidata dall’Assessore Giacomo Bugaro, di passare da interventi occasionali a una programmazione strutturale, sposa pienamente la visione che l’associazione promuove da anni.

Il provvedimento passerà ora all’esame del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per il parere obbligatorio, prima di diventare pienamente operativo e permettere ai Comuni di avviare le opere di difesa e ammodernamento previste dai Piani Regolatori Portuali.