Liste di attesa, segnali positivi per le Marche
E' quanto emerge dai dati diffusi da Il Sole 24 Ore sul nuovo monitoraggio ministeriale
Le Marche si collocano tra le realtà performanti a livello nazionale nel nuovo sistema ministeriale di monitoraggio delle liste di attesa, con risultati che evidenziano una gestione efficace e un contenimento significativo dei ritardi.
I dati pubblicati a livello nazionale dal Sole 24 Ore mostrano infatti, per le Aziende Sanitarie Marchigiane, percentuali molto basse di prestazioni oltre i tempi massimi previsti e, in diversi casi, l'assenza totale di "grave ritardo".
