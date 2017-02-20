Tutta l’energia degli Stomp fa tappa sui palchi di Fermo e Senigallia Da martedì 17 febbraio 2026 al Teatro dell'Aquila, da sabato 21 al Teatro La Fenice

Gli inimitabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati di Stomp, dopo aver trionfato in tutto il mondo con le loro esibizioni che incarnano il teatro al massimo della sua seduzione ed energia, giungono nelle Marche: al Teatro dell’Aquila di Fermo da martedì 17 a giovedì 19 febbraio e al Teatro la Fenice di Senigallia sabato 21 e domenica 22 febbraio su iniziativa dei rispettivi Comuni con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC.

Ogni loro esibizione è un’occasione “da vivere” perché il pubblico con Stomp non è un osservatore inerte, ma parte di un’esperienza coinvolgente, che riesce a parlare a ognuno in modo diverso, conquistando le persone più distanti per età, preparazione, passioni. Stomp trova la bellezza e la sua essenza nella realtà quotidiana e grazie alla perizia e alla spontaneità contagiosa dei suoi performer, il disordine, gli oggetti più banali, addirittura i rifiuti divengono fonte di stupore e strumento per creare una musica che porta messaggi ed emozioni positive.

Nata nel 1991 a Brighton dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l’irresistibile esperienza di Stomp vanta 30 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse. Tra i premi, STOMP ha vinto un Premio Laurence Olivier per la Migliore Coreografia ed è stato nominato per il Premio Laurence Olivier come Miglior Spettacolo.

Senza trama, personaggi né parole, Stomp mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati di Stomp danno voce ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana: bidoni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope, spazzoloni, riciclandoli a uso della scelta, in un “delirio” artistico di ironia travolgente.

Stomp trova la bellezza e la sua essenza nella realtà quotidiana in cui viviamo. Trasforma scope in strumenti, battiti di mani in una conversazione, bidoni della spazzatura in percussioni; il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e ritmo contagioso. Sfidando continuamente ogni convenzione sui confini di genere, Stomp è danza, teatro e musica insieme. È un elettrizzante evento rock, un anomalo concerto sinfonico in stile “videoclip”: senso rapido del tempo, visualizzazione della musica, vortice ritmico nella scansione delle immagini. È una maestosa coreografia urbana, che possiede la furia ritmica e sensuale del flamenco e la precisione del gioco percussivo del tip-tap. È l’umorismo del cinema muto dato in prestito alla Pop Art. È comunicazione forte, diretta, capace di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico di ogni lingua, cultura, generazione. È sfida ecologica allo spreco urbano. È trasgressione heavy metal e satira antiinquinamento. È la violenza e l’intensità del ritmo che muove il mondo del Duemila. La loro missione? Liberare, attraverso il ritmo, i suoni più comuni e per questo più sconosciuti dell’epoca contemporanea.

La produzione dello spettacolo è di Stomp Productions Glynis Henderson Productions, in collaborazione con Terry Chegia.

Per informazioni: biglietterie circuito vivaticket, Teatro dell’Aquila 0734 284295, Teatro la Fenice 071 7930842.

Inizio spettacoli: ore 21, Senigallia rappresentazione di domenica 22 febbraio ore 17.