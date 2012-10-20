Avviso selezione operatori volontari del Servizio Civile Regionale Tre progetti nel Comune di Senigallia. Domande entro il 27/02/2026

173 Letture Cronaca

Con decreto n.10 del 30/01/2026 della Regione Marche – Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport è stato emanato l’avviso pubblico per la ricerca di operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale – anno 2025.

L’avviso – scaricabile in allegato – è rivolto a giovani disoccupati (ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15- quater del D.lg. n. 4/2019 e successive modifiche e integrazioni) o inattivi, residenti o domiciliati nella Regione Marche, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (dal giorno del compimento del 18° anno al giorno antecedente il compimento del 29° anno);

È POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per un’unica sede inserita nell’avviso. Nel caso fossero trasmesse più domande verrà presa in considerazione solo l’ultima spedita entro il termine.

Nel Comune di Senigallia saranno attivi i seguenti progetti:

1) Comunicare il museo nell’era dei social – n. 2 volontari – Ufficio cultura – Viale Bonopera 11 – Codice Sede FSE 2526_071

2) Leggere di più, leggere tutti – n. 2 volontari – Biblioteca Antonelliana – Via Manni 1 – Codice Sede FSE 2526_073

3) Connessioni comunicative – n. 2 volontari – Informagiovani – Via Manni 1 – Codice Sede FSE 2526_072

I progetti completi di tutte le informazioni suelle attività previste e sul progetto formativo, sono scaricabili in allegato.

La domanda, ESCLUSIVAMENTE per via telematica, completa di curriculum vitae, dovrà essere presentata, entro il 27 febbraio 2026, utilizzando il sistema informatico SIFORM2, accessibile all’indirizzo: https://siform2.regione.marche.it

Le modalità di accesso supportate dal SIFORM 2 sono le seguenti:

1. SPID Livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale

2. Carta Nazionale dei Servizi – CNS

3. Carta d’Identità elettronica – CIE

In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure ai numeri telefonici 071.8063442 – 071.8063600.

Le date previste per i colloqui con i candidati (previste nella seconda metà del mese di marzo) saranno pubblicate sul sito ufficiale dell’ente almeno 10 giorni prima del loro inizio ed avranno valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio Informagiovani ai seguenti contatti:

informagiovani@comune.senigallia.an.it

071.6629368