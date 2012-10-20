Logo farmacieFarmacie di turno


Marche digitali, la Regione rafforza la gestione e la protezione dei dati

"La Regione Marche ribadisce il proprio impegno a tutelare nel tempo il patrimonio documentale degli enti del nostro territorio"

Cronaca
La Regione Marche accelera sulla trasformazione digitale e mette in sicurezza i dati pubblici del territorio. Con l’approvazione della nuova convenzione per il Polo di conservazione Marche DigiP, l’amministrazione regionale potenzia l’infrastruttura tecnologica e lancia un piano formativo capillare che coinvolge dipendenti pubblici e cittadini.

L’assessore alla Digitalizzazione, Tiziano Consoli, ha definito l’iniziativa un passaggio cruciale per il futuro del territorio: “Con questa strategia la Regione Marche ribadisce il proprio impegno a tutelare nel tempo il patrimonio documentale degli enti del nostro territorio e a rafforzare un ecosistema digitale sicuro, innovativo e orientato alla qualità, a beneficio delle amministrazioni, dei cittadini e dell’intera comunità regionale”.

