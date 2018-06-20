Incontro a Palazzetto Baviera sul tema delle persone non autosufficienti Si svolgerà lunedì 12 gennaio alle ore 21.00

Prevenzione, caregiver, aiuto, salute, bisogni, fragilità, inclusione: grandi temi che toccano molte famiglie italiane che vivono insieme a persone non autosufficienti. Per questo l’appuntamento di lunedì sera, 12 gennaio, presso la Sala Conferenze di Palazzetto Baviera di Senigallia, in via Ottorino Manni 1 alle ore 21, è di grande importanza per tutti. La serata, dal titolo “Dai dati ai bisogni reali dei cittadini”, è organizzata dalla Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, dal GIMBE Rete civica #SalviamoSSN e dal Gruppo Solidarietà ed è aperta a tutta la cittadinanza.

Dopo i saluti delle autorità Natalia Cirilli, responsabile NPC di Ancona della Rete civica #SalviamoSSN, parlerà dalla non autosufficienza raccontata attraverso i numeri, mentre Fabio Ragaini del Gruppo Solidarietà, a seguire, tratterà il tema delle esigenze delle persone non autosufficienti e dei servizi esistenti nelle Marche.

La serata sarà un’occasione preziosa per esplorare un tema delicato come quello della non autosufficienza in particolare nella realtà sanitaria della Regione Marche, un tema quanto mai attuale dato che in Italia, come emerge dai dati ufficiali, i cittadini non autosufficienti aumenteranno negli anni a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e del decremento delle nascite. Si parlerà quindi del valore sociale e della dignità delle persone non autosufficienti, dei progetti mirati a favorire l’invecchiamento attivo e indipendente e delle necessità di investire in prevenzione e di riprogrammare l’assistenza, come indicato sulla recente dispensa pubblicata dal GIMBE su questo tema.

da: Opera Pia Mastai Ferretti