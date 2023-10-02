In concerto il Maestro David Crescenzi e la violinista Anna Tifu Uno dei live più attesi di Senigallia Concerti - VIDEO

Senigallia Concerti presenta uno dei live più attesi. Domenica 14 dicembre alle ore 17 saliranno, sul palcoscenico del Teatro La Fenice, la FORM con il Maestro David Crescenzi e la violinista Anna Tifu.

Il terzo appuntamento della stagione di Senigallia Concerti vede protagonista l’ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA diretta dal M° David Crescenzi, considerato uno dei più apprezzati direttori d’orchestra e la celebre violinista Anna Tifu, autentica star della musica classica. Questo concerto rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica di Senigallia anche la grandezza dei capolavori in programma. Si tratta di due opere iconiche, il Concerto per violino e orchestra in mi minore op.64 di Felix Mendelssohn che deve la sua fortuna soprattutto alla fascinosa invenzione tematica e al brillantissimo rilievo della parte del solista e la Sinfonia N.6 in Fa maggiore op.68 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven che propone all’ascoltatore una descrizione “sonora” dei suoni della natura, massimo esempio insieme alle Stagioni vivaldiane.

Guarda il video promozionale del concerto su Facebook

“Senigallia Concerti” è la stagione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale LeMuse e la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Infoline: 071.7930842 (Teatro La Fenice), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it; 071.2072439 (Amat). Info su tutta la programmazione di Senigallia Concerti al sito web www.marchefestival.net . La biglietteria del Teatro La Fenice è aperta anche domenica, due ore prima dell’inizio. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket.

ANNA TIFU

Anna Tifu vincitrice del Concorso Internazionale George Enescu di Bucarest nel 2007, è considerata una delle violiniste più importanti della sua generazione.

Nata a Cagliari, ha iniziato a studiare violino all’età di sei anni sotto la guida del padre e ha debuttato in pubblico a otto anni, vincendo il primo premio con menzione speciale alla rassegna di Vittorio Veneto.

A 11 anni ha debuttato come solista con l’Orchestre National des Pays de la Loire e a 12 ha eseguito il Concerto per violino di Bruch al Teatro alla Scala di Milano.

A 14 anni ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e, nello stesso anno, anche al Concorso Internazionale Marcello Abbado di Stresa.

Ha conseguito il diploma in violino al Conservatorio di Cagliari a 15 anni con il massimo dei voti e la lode.

Si è perfezionata con Salvatore Accardo presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena, dove nel 2004 ha ottenuto il Diploma d’onore.

Sostenuta dalla Mozart Gesellschaft di Dortmund, a 17 anni è stata ammessa al Curtis Institute of Music di Philadelphia, dove ha studiato con Aaron Rosand, Shmuel Ashkenazy e Pamela Frank. Successivamente ha proseguito gli studi a Parigi, grazie a una borsa dell’International Music Academy di Cagliari, conseguendo il Diplôme Supérieur de Concertiste presso l’École Normale. Ha collaborato con molte delle migliori orchestre e formazioni cameristiche internazionali, tra cui:

Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra della RAI di Torino, Arena di Verona, Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra Toscanini, Haydn di Bolzano e Trento, La Fenice di Venezia, Simón Bolívar Orchestra del Venezuela, Stuttgarter Philharmoniker, Dortmunder Philharmoniker, Filarmonica George Enescu e Radio Orchestra di Bucarest, Lithuanian Chamber Orchestra, Munich Chamber Orchestra, KZN Philharmonic di Durban, Israel Philharmonic soloists, Prague Chamber Orchestra, Qatar Philharmonic.

Ha lavorato con direttori del calibro di Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Diego Matheuz, David Afkham, Juraj Valčuha, Mikko Franck, John Axelrod, Christoph Poppen, Justus Frantz, Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Sergiu Commissiona, Lü Jia, Giampaolo Bisanti, Julian Kovatchev, Hubert Soudant, Gérard Korsten, Gábor Ötvös.

Tra i musicisti con cui ha collaborato figurano Maxim Vengerov, Yuri Bashmet, Ezio Bosso, Enrico Dindo, Julien Quentin, Giuseppe Andaloro, Pekka Kuusisto, Mario Brunello, Michael Nyman, Boris Andrianov, l’étoile Carla Fracci, l’attore John Malkovich e Andrea Bocelli, che l’ha voluta come ospite speciale in concerti in Italia, Egitto e Stati Uniti.

Anna Tifu suona un violino Giovanni Battista Guadagnini del 1783 “Kleynenberg”, concesso in prestito dalla Fondazione Canale di Milano.

DAVID CRESCENZI

David Crescenzi ha iniziato i suoi studi presso il Conservatorio di Fermo, diplomandosi successivamente in Pianoforte, Strumentazione per Banda, Musica Corale e Direzione di Coro. Per svariati anni è stato assistente e collaboratore di Alessio Vlad, e allievo di Gustav Khun. Nella sua attività ormai ventennale si è cimentato come pianista accompagnatore in vari Teatri e Festival lirici, sia in Italia che all’estero, e attualmente come Direttore d’Orchestra e Maestro di Coro.Come direttore collabora con il Teatro dell’Opera del Cairo dove tra il 1998 ed il 2003 dirige Rossini, Donizetti, Puccini e Verdi. Dal 2014 ricopre il doppio incarico di Direttore Artistico e Musicale, e nell’agosto 2015 dirige Aida in occasione dell’apertura del raddoppio del Canale di Suez (innanzi a oltre 60 capi di Stato). Dal 2002 è Direttore Ospite Principale presso il Teatro Nazionale di Timisoara. Dal 2006 collabora con l’Opera di Budapest, dove dirige quasi tutto il repertorio italiano. Da gennaio 2013 è Direttore Ospite Principale presso l’Orchestra Nazionale della Radio di Bucarest. Nella Stagione 2009/10 inizia la sua collaborazione presso l’Opera di Cluj (Romania) con opere di Verdi e la Bohéme di Puccini. Presso il Teatro dell’Opera rumena di Iasi dirige opere di Mozart, Rossini, Donizetti e Verdi. Nella Stagione 2008/’09 dirige Carmen presso il Teatro della Fortuna di Fano, e Otello al Bolshoi di Mosca; inaugura la Stagione Lirica dello Sferisterio Opera Festival di Macerata, con Cleopatra di Lauro Rossi in prima mondiale in epoca moderna.

Nel 2016 ha diretto La Favorita di Donizetti (alla Radio di Bucarest), Il barbiere di Siviglia (Festival Estivo di Locri), Traviata (Reggio Calabria), Tosca(Chieti), Attila di Verdi (Bucarest), L’elisir d’amore (Dussendorlf). Nel 2017 è alla Radio di Bucarest con Simon Boccanegra di Verdi, Traviata, Madama Butterfly, e i Carmina Burana nella nuova stagione all’Opera del Cairo, ed ancora a Dusseldorf con Turandot di Puccini. Nell’estate 2017 è ospite presso il Taormina Opera Stars per la direzione dell’Aida di Verdi. Di nuovo a Dusseldorf per la stagione 2017/18 dove dirige Le nozze di Figaro, Madama Butterfly e Lucia di Lammermoor.

Dagli

Organizzatori