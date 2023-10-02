Visita di Calcinaro all’ospedale di Senigallia L'assessore alla sanità regionale in città

Questa mattina il sindaco Massimo Olivetti e il presidente del Consiglio comunale Massimo Bello hanno partecipato al vertice istituzionale tenutosi all’ospedale di Senigallia con l’Assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro, che ha effettuato una visita istituzionale alla struttura, incontrando i primari ospedalieri, le coordinatrici infermieristiche, la direzione amministrativa della struttura e il Direttore dell’AST di Ancona, Giovanni Stroppa.

Con l’assessore Calcinaro, anche il consigliere regionale Corrado Canafoglia, membro della Commissione sanità dell’Assemblea legislativa delle Marche, che ha indetto l’incontro, e gli assessori regionali Giacomo Bugaro e Tiziano Consoli. L’incontro si è svolto dapprima nell’aula didattica dell’ospedale e successivamente è proseguito all’interno di alcuni reparti ospedalieri.

«La sanità – ha detto il sindaco Olivetti – è una priorità assoluta per la città. L’attenzione dimostrata dalla Regione è un segnale importante per tutto il territorio. L’Ospedale rappresenta un riferimento essenziale e merita il massimo sostegno istituzionale.»

«La presenza congiunta di Regione, Comune e personale sanitario – ha aggiunto il presidente Bello -testimonia la volontà di lavorare insieme per servizi sempre più efficienti.»

«Abbiamo voluto questo incontro – ha detto il consigliere regionale Canafoglia – per aprire una fase nuova di dialogo e di collaborazione. La presenza dell’assessore e degli altri rappresentanti regionali va in questa direzione. Oggi si è discusso non solo delle criticità, ma anche delle potenzialità e delle priorità per il rilancio del nostro ospedale».

«La mia presenza conferma l’impegno concreto della Regione Marche – ha aggiunto l’assessore Calcinaro – nei confronti dell’Ospedale di Senigallia, una struttura di alto valore per tutta la comunità. Ho riscontrato professionalità solide e grande dedizione da parte del personale sanitario. Questo patrimonio merita investimenti e attenzione costante. Il confronto diretto con chi lavora ogni giorno in ospedale è fondamentale per programmare interventi efficaci e mirati.»

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto tra amministrazione regionale, vertici comunali e personale sanitario. «L’Ospedale di Senigallia è un presidio fondamentale – hanno detto Olivetti e Bello – per la città e per l’intero territorio vallivo, grazie alla presenza di professionalità riconosciute e a servizi sanitari di rilevanza strategica.»

«L’attenzione dell’Assessore Calcinaro verso la struttura – hanno aggiunto Olivetti e Bello – è stata concreta e immediata, con un confronto diretto sulle esigenze presenti e sulle prospettive future. Per la prima volta una parte così ampia della Giunta regionale e i principali rappresentanti istituzionali locali hanno condiviso un’analisi approfondita della situazione sanitaria e definito insieme a noi gli obiettivi prioritari per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture. Nel corso della visita è stato effettuato anche un sopralluogo al cantiere della nuova palazzina d’emergenza, dove la Regione Marche ha avviato un investimento rilevante, confermando la volontà di rafforzare ulteriormente l’offerta sanitaria del territorio.»