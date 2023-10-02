In tanti contro la violenza sulle donne a Senigallia e in tutto l’entroterra Diverse le collaborazioni con associazione "Dalla parte delle donne": il grazie a chi ne sostiene le attività

Dalla parte delle donne, come ogni anno, è stata particolarmente impegnata nel mese di novembre in numerose iniziative ed eventi per discutere e riflettere sul fenomeno sociale della violenza contro le donne, purtroppo sempre attuale e mai in crisi.

Quest’anno l’associazione ha visto la collaborazione con numerosi altri soggetti del nostro territorio, segno questo di una sempre maggiore attenzione a questo tema.

Abbiamo raggiunto anche un importantissimo traguardo, l’apertura del terzo sportello antiviolenza: ad Ostra, lo scorso 23 novembre, c’è stata l’inaugurazione, in un vivace e partecipato pomeriggio che ha coinvolto tante persone.

È per questo che ci preme ringraziare le tante realtà che hanno accolto il nostro invito alla collaborazione, tra queste il CIF – Centro italiano femminile, il comitato locale Croce Rossa Italiana di Marotta, l’Anpi di Trecastelli – Associazione nazionale partigiani ed il Comune di Arcevia.

Di notevole importanza è stato anche l’incontro al Consiglio regionale, a cui l’Associazione è stata invitata per un confronto sul rapporto annuale sulla violenza di genere nella regione Marche.

Tra quanti da tempo dimostrano la loro vicinanza alle attività e all’impegno del nostro sodalizio, ci preme ringraziare il Circolo ARCI ‘Cervi’ di Ponte Rio, insieme al suo presidente Cristian che quest’anno ha organizzato un’asta di beneficenza, divertente e coinvolgente, il cui ricavato è stato destinato alla nostra Associazione ed ha organizzato per il 6 gennaio prossimo una tombola sempre con la stessa finalità.

Un grazie sentito anche a Creazioni LIO, nella persona di Anna Leoni che ormai da anni dedica la sua passione e le sue magnifiche sfilate all’associazione, donando il ricavato dalla vendita dei suoi bellissimi abiti per attività di supporto alle donne vittime di violenza.

Anche quest’anno inoltre, continua la collaborazione con il punto vendita Naturasì che vede impegnate le volontarie nel confezionamento dei pacchi natalizi. Lo stesso punto vendita darà un contributo alla nostra associazione attingendo ai ricavi della vendita del panettone il Certello ; anche la pasta all’uovo Minardi destinerà parte del ricavato dalla vendita dei loro panettoni artigianali per le nostre attività.

L’elenco di quante e quanti hanno deciso di aiutare le donne vittime di abusi e maltrattamenti, con il loro piccolo contributo, si sta ampliando: basti pensare, ad esempio, alla farmacia di Barbara che in occasione del 25 novembre, ha creato un piccolo evento al suo interno, chiedendo ai clienti di scegliere un prodotto per l’igiene da regalare all’Associazione e che verrà poi donato alle donne che si rivolgeranno ai nostri sportelli.

Siamo veramente felici della vicinanza di così tanta parte della comunità, segno che cresce la conoscenza del problema, la consapevolezza di quanto può essere utile e necessario promuovere per aiutare le donne che vivono il dramma della violenza, nelle tante dimensioni in cui si manifesta.

