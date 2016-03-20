Ciclocross Adriatico Tour
Valmivola ai vertici
Domenica 7 dicembre, l’Adriatico Cross Tour fa tappa a Narni Scalo (sull’anello umbro la prima bandierina viene abbassata alle 9,30).
L’appuntamento-clou stagionale è quello di Barbara, da cui tutto è iniziato per le Marche: domenica 14 dicembre, il Memorial Americo Severini renderà ancora omaggio al primo medagliato mondiale italiano della storia, il ‘Barbarino’ pluritricolore professionisti e quattro volte sul podio iridato.
Nella classica della Valmivola è stato mattatore il settempedano Pietro Pavoni, per cui i ciclofili tifano fortemente, attendendolo al rientro, dopo il grave incidente stradale contro le cui conseguenze sta fieramente lottando.
LA QUINTA prova di Misano Adriatico ha messo a fuoco e ribadito i valori: i crossisti ‘valmivolani’ e marchigiani stazionano ancora ai piani alti.
Il Gruppo Sportivo Pianello – Diego Schiaroli del presidente Maurizio Minucci è andato a bersaglio pieno con il giovanissimo Leonardo Ponte, ha conquistato l’argento con l’allievo Davide Sdruccioli (simbolo della continuità polivalente) e si è piazzato ripetutamente con gli altri talenti in crescita.
LA CLASSIFICA generale è esplicita.
E’ balzato sul primo gradino del podio l’allievo pianellaro Marco Diletti, che ha raggiunto Marco Amadori del Velo Club Cattolica (entrambi a quota 145 punti, con l’altro romagnolo Gabriele Mazza primo inseguitore a 11 lunghezze).
Nella massima categoria open, comanda Teodoro Torresi (Bici Adventure – Gagliole), immediatamente seguito da Matteo Gambuti (Team Co.Bo Pavoni – San Severino Marche).
Amazzoni particolarmente autorevoli.
IN TESTA sono Maria Grazia Amati (Club Corridonia, open donne) e le rossogialle del Tormatic – Pedale Settempedano: l’allieva Camilla Magnapane e l’esordiente Ginevra Spitoni.
Terzo posto per l’allieva Chiara Moriconi (Gruppo Ciclistico Matelica).
Sul secondo gradino women è Ania Bocchini (Team Cingolani – Specialized), seguita da Mery Guerrini (Hair Gallery Cycling Team) e preceduta da Vania Rossi (Freccerosse). Ottava Jessica Diotalevi (Mondobici).
PRIMO junior Filippo Cocci (Villa S.Antonio – Cicli Cocci).
Prima giovanissima Giada Biondi (Pedale Aguglianese).
Nelle diversificate categorie, scuderie maceratesi in top ten grazie a Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team), Francesco Farroni (Gruppo Ciclistico Matelica), Carlo Baldoni (Club Corridonia), Caterina Vignoni (Recanati Bike Team), Leire Storani Ruiz – Navarro (Recanati Bike Team), Alessandro Caciorgna (Tormatic – Pedale Settempedano).
MASTER sempre all’altezza.
Primati per Alessandro Diletti del Team Cingolani – Specialized (seguito da Giovanni Filippo Raimondi),
Lorenzo Cionna (Hg Cycling Team),
Claudio Moronci (Team Cingolani – Specialized),
Rosario Pecci (Abitacolo Sport Club),
Maurizio Campanari (Passatempo Cycling Team),
Leonardo Caracciolo (Hg Cycling Team).
E’ di bronzo il ‘Cicloprofessor’ Sergio Micucci (Gruppo Ciclistico Matelica
