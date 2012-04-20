Patto Istituzionale per lo sport, l’assessore regionale Consoli a Roma "Le regioni hanno necessità di implementare lo sport a livello territoriale"

“Le regioni hanno necessità di implementare lo sport a livello territoriale. È un’esigenza che emerge con forza e che richiede un impegno condiviso”. Sono le parole dell’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, che giovedì 4 dicembre ha partecipato al Tavolo dello Sport con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, riunitosi a Roma presso la sede della Regione Marche in via Parigi.