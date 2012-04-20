Le Marche accolgono la Fiamma Olimpica: il percorso verso Milano-Cortina 2026 – VIDEO Anche a Senigallia il passaggio del simbolo olimpico. Tutte le tappe in regione, da sud a nord, tra il 4 e il 5 gennaio

La Fiamma Olimpica attraverserà le Marche il 4 e 5 gennaio 2026. La mattina del 1° dicembre, nella Sala Raffaello della Regione Marche ad Ancona, si è tenuta la presentazione ufficiale del suo passaggio in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano–Cortina 2026.

La conferenza stampa si è aperta con un minuto di silenzio in memoria del tennista Nicola Pietrangeli, scomparso nella notte. Presenti l’assessore allo Sport Tiziano Consoli, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, la vicepresidente vicaria del CONI Diana Bianchedi e Damiano Lestingi, responsabile delle operazioni del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica.

Insieme hanno illustrato nel dettaglio le tappe, i 12 comuni coinvolti e il significato del percorso che interesserà il territorio regionale.