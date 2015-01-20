Case e Ospedali di Comunità: “Nessun progetto a rischio in provincia di Ancona” L'assessore regionale alla sanità Calcinaro: "Ipotesi che non corrispondono alla realtà. Fondi PNRR: Regione Marche in linea"

“Le Case di Comunità di Corinaldo, Chiaravalle, Filottrano, Ancona e l’Ospedale di Comunità di Jesi, finanziate dal PNRR, non sono a rischio“.

A spiegarlo l’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, che aggiunge: “È vero che alcuni interventi stanno procedendo più spediti, altri richiedono tempi più lunghi, com’è normale che sia di fronte a un numero consistente di cantieri, ma questo non significa che ci siano progetti abbandonati o finanziamenti a rischio.