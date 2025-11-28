A Roma l’Assemblea generale dei Comuni AICCRE per il piano attività 2026 Bello nella delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE-CEMR) con sede a Bruxelles

Sabato 29 novembre, si riunisce a Roma, (in presenza e da remoto) l’Assemblea generale dei soci di AICCRE, la delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

A rappresentare la città di Senigallia ci sarà il presidente del Consiglio comunale Massimo Bello. L’annuale appuntamento istituzionale di AICCRE coinvolge tutti i Comuni italiani soci. L’assemblea sarà l’occasione per illustrare i risultati conseguiti nel 2025 e per presentare il piano delle attività per il 2026.

Bello, che è anche presidente della Federazione AICCRE Marche, è entrato a far parte della delegazione italiana di AICCRE nel Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE-CEMR) con sede a Bruxelles.

La nomina gli è stata conferita dalla Presidente nazionale AICCRE, Milena Bertani, sancendo così l’ingresso di Bello in uno dei principali organismi di rappresentanza degli enti locali europei. In AICCRE, il Presidente Bello rappresenta dal 2021 la città di Senigallia su delega del Sindaco Massimo Olivetti.

Oltre alla partecipazione attiva nella delegazione italiana, a Massimo Bello è stata affidata la delega alla revisione e all’adattamento delle politiche urbane in chiave interculturale. Il suo compito sarà quello di sviluppare strategie per la gestione della diversità, promuovendo l’inclusione, la prevenzione della discriminazione e la diffusione di buone pratiche nei servizi municipali. Il focus della delega sarà sulle città del bacino mediterraneo e della zona dei Balcani, in un’ottica di cooperazione internazionale tra amministratori locali.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa è la più ampia organizzazione di governi locali e regionali del continente europeo e rappresenta oltre 110.000 amministrazioni pubbliche attraverso 60 organizzazioni nazionali di 41 paesi europei. Come sezione europea dell’organizzazione globale United Cities and Local Governments (UCLG), il CCRE-CEMR agisce per rafforzare il ruolo degli enti locali nella costruzione del futuro dell’Europa e nella definizione delle politiche comunitarie.

“Ringrazio la Presidente nazionale Bertani della fiducia, che rappresenta – ha detto Bello – senz’altro un riconoscimento del lavoro svolto in AICCRE, ma soprattutto un’opportunità per Senigallia che, per la prima volta, è presente in organismi internazionali ed europei importanti. I Comuni sono la colonna portante della famiglia europea e avere un ruolo da protagonista, in questi organismi internazionali, significa anche incidere nelle politiche europee, che riguardano diritti, governance locale, clima, inclusività, cultura, cooperazione e sviluppo urbano. Senigallia potrà condividere esperienze, buone pratiche e la partecipazione a progettualità sovranazionali, che coinvolgono le autorità locali, italiane e straniere”.