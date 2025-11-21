“Che fatica!” Ass. Dalla parte delle donne denuncia l’approccio proposto dal Comune In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una riflessione che nasce da un impegno pluridecennale

L’Associazione Dalla parte delle donne, sportello antiviolenza, opera a Senigallia da 23 anni a fianco delle donne che subiscono violenza. Diverse per esperienza professionale, età, percorsi formativi, le associate, volontariamente, operano per accoglierle, ascoltarle, sostenerle nella loro faticoso e impegnativo percorso di consapevolezza.

La violenza sulle donne è stato e permane non solo come un grave problema con ripercussioni sociali, ma, di fatto, è una reale violazione dei diritti fondamentali della persona in tutte le sue varie dimostrazioni. Anche qui, anche nei luoghi più insospettabili.

Solo nel 2024 a Senigallia sono state accolte 40 donne. Èd è ancor più eloquente il Rapporto sulla violenza di genere nella regione Marche – 2024, frutto di un lavoro condiviso tra diversi soggetti istituzionali quali gli Ambiti territoriali sociali (ATS) che gestiscono i Centri antiviolenza (CAV), le Case rifugio (CR), i Centri per uomini autori di violenza (CUAV), l’Ufficio del Garante regionale, i Consultori sanitari, i Pronto soccorso degli ospedali. Secondo questo Rapporto lo scorso anno nelle Marche sono state 841 donne che si sono rivolte alla rete dei Centri antiviolenza, quasi cento in più rispetto al 2023 (quando erano state 748) e Ancona è la provincia più colpita dal fenomeno (259).

Il nostro punto di osservazione parla chiaro: le donne che si rivolgono a noi testimoniano che i rapporti di forza e di sopraffazione sono diffusi nelle nostre famiglie e si tramandano. Per questo c’è bisogno di parlarne il più possibile, fin dai primi anni d’età, nelle scuole e in ogni ambito educativo e sociale. Per questo, come Associazione, denunciamo a voce alta l’approccio a questo tema proposto dal Comune, rilanciato anche in un recente convegno in cui la violenza di genere è banalizzata e normalizzata, messa al pari di ogni altra forma di violenza. Ciò è in netto contrasto non solo con gli accordi di collaborazione stipulati tra l’associazione e gli enti comunali stessi, ma con le evidenze scientifiche di carattere giuridico, psicologico e sociale largamente condivise in più sedi ed in modo trasversale.

Vivere in contesti discriminanti e violenti fa male a tutte le persone, di ogni fascia d’età. C’è bisogno di alleanze a tutti i livelli, c’è bisogno di tutti e tutte perché sportelli come il nostro non servano più, perché non venga chiesto ancora a troppe donne un supplemento di coraggio per il diritto di vivere la loro vita.

da Associazione Dalla Parte delle Donne