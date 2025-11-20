Si riuniscono capigruppo e commissioni consiliari Venerdì 21 novembre a Senigallia

85 Letture Politica

Domani, venerdì 21 novembre, giornata di lavoro istituzionale di Commissioni consiliari e Conferenza dei Capigruppo.

Si comincia alle ore 10,30 con la riunione dei Capigruppo, convocata dal Presidente del Consiglio Massimo Bello, per la programmazione dell’ordine dei lavori della seduta di aula dell’Assemblea consiliare, che si terrà venerdì 28 novembre.

Per le ore 14, invece, è stata convocata dal presidente della 1^ Commissione, consigliere Rodolfo Piazzai, in videoconferenza su piattaforma Zoom, la 1^ Commissione Permanente (Affari generali, statuti, regolamenti) in sede congiunta con la 4^ Commissione permanente (Cultura, turismo, sport, diritti e affari sociali) per l’esame e la discussione, in sede referente, della proposta di deliberazione consiliare n. 2025-5898 recante “Modifiche puntuali agli articoli 5,7, 8 e 10 dello Statuto-Regolamento della Consulta della Fotografia di Senigallia” d’iniziativa del Presidente del Consiglio Massimo Bello e della Presidente della 4^ Commissione Anna Maria Bernardini.

Per le ore 17, da ultimo, è stata convocata dal presidente della 3^ Commissione, consigliere Marcello Liverani, in videoconferenza su piattaforma Zoom, la 3^ Commissione Permanente (Bilancio, finanze, programmazione economica) in sede congiunta con la 2^ Commissione permanente (Urbanistica, lavori pubblici, ambiente) per l’esame e la discussione, in sede referente, delle seguenti proposte di deliberazione: proposta n. 2025-5619 recante “VARIAZIONE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027 – SESTA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ELENCO ANNUALE”; proposta n. 2025-5826 recante “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA”; proposta n. 2025-5872 recante “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO – DERIVANTE SENTENZA TAR MARCHE 900/2025″; proposta n. 2025-5861 recante “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 267/2000”.