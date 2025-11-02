Quarto appuntamento di Autunno Resistente di Anpi Senigallia Presentazione di un volume su Lidia Menapace

Quarto e ultimo appuntamento di Autunno Resistente, la rassegna letteraria di ANPI Senigallia.

Che in un qualche modo, per l’argomento che va a essere presentato, inaugura e fa da ponte con il mese di novembre e a tutte le iniziative che le associazioni femministe e non della città organizzano intorno alla data del 25 novembre, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Come gli altri volumi, anche “Lidia Menapace. Fuori la guerra dalla storia. Scritti necessari di politica e femminismo” affronta una tematica che ANPI continua ad approfondire e su cui allarga lo sguardo, dando nuove argomentazioni a episodi storici spesso dimenticati o mai del tutto sviscerati interamente, senza dimenticare il ruolo importantissimo delle donne prima, durante e dopo la Resistenza.

“Lidia Menapace. Fuori la guerra dalla storia. Scritti necessari di politica e femminismo” è la raccolta di articoli e riflessioni di Lidia Menapace tra il finire degli anni ’90 sino al 2016 e offre, a chi legge, la possibilità di incontrare il pensiero di una delle più acute intellettuali del ‘900. Oggi si direbbe di lei che è stata una icona pop, per il suo modo di porsi ‘familiare’, sempre, sia in occasioni istituzionali che in quelle informali e di movimento: l’essere femminista, partigiana e di sinistra nel concreto ha significato per lei condividere lo spazio fisico. Arricchito con due conversazioni con la storica e studiosa femminista Giancarla Codrignani, il giovane attivista Peter Nicolosi e un ricordo di Giuliana Sgrena il testo, curato da Monica Lanfranco, è un viaggio nelle parole chiave del pensiero che Lidia Menapace ha lasciato in eredità.

Monica Lanfranco è giornalista, formatrice, attivista femminista, conduce corsi nelle scuole, con gruppi, associazioni, aziende sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti, sulla violenza maschile e sulla differenza sessuale nel mondo del lavoro e nelle dinamiche collettive. Dal suo libro Uomini che odiano amano le donne. Virilità, sesso, violenza: la parola ai maschi (2013) è nato il primo laboratorio di teatro sociale italiano per uomini, Manutenzioni-Uomini a nudo. Dal 1994 dirige il trimestrale femminista Marea. Nel 2009 ha creato Altradimora, un luogo di formazione in Piemonte dove si tengono seminari, progetti di formazione nazionali ed europei e incontri residenziali. Gli ultimi suoi libri sono: Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo (2021), Mio figlio è femminista (2023) e Donne che disarmano. Come e perché la nonviolenza riguarda il femminismo (2024), tutti per Vanda Edizioni. Ha un blog su Il Fatto Quotidiano e Micromega.

Per la prima volta nei suoi 14 anni di fondazione, la sezione ANPI di Senigallia perseguendo i valori dell’antifascismo, la difesa della Costituzione, la cultura della memoria e della Pace, propone alla comunità tutta e alla città di Senigallia, una rassegna letteraria che sia di ispirazione, di riflessione e di stimolo per gli astanti.

Quattro libri, giornalisti, scrittori, storici insieme ad ANPI Senigallia con la moderazione di Marco Pettinari e di Orietta Candelaresi per raccontarci storie, pensieri, persone, quattro appuntamenti legati alla Resistenza nelle Marche, all’occupazione fascista in Africa e alla deportazione nelle colonie sulla costa adriatica di migliaia di bambine e bambini, alla memoria partigiana e alla Resistenza pacifica, non violenta e non armata di un personaggio storico come Lidia Menapace.

Di seguito, luogo e orario dell’ultimo appuntamento:

Venerdì 7 novembre, ore 18:00

“Lidia Menapace. Fuori la guerra dalla storia. Scritti necessari di politica e femminismo”

della giornalista Monica Lanfranco

Modera Orietta Candelaresi

In collaborazione con Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti

Auditorium San Rocco, Piazza Garibaldi

Ingresso gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.