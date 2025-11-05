Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Adesso
16°
Giovedì
7° / 15°
Venerdì
8° / 15°
Sabato
11° / 15°
Domenica
10° / 14°
Lunedì
10° / 15°
Martedì
8° / 15°
Mercoledì
8° / 15°
Giovedì
8° / 16°
Venerdì
9° / 17°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie

Franco Amatori presenta il suo ultimo libro a Senigallia

"Sul capitalismo italiano"

156 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Sabato 8 novembre, alle ore 10.30 nella sala conferenze del Palazzetto Baviera di Senigallia, verrà presentato il libro Sul capitalismo italiano, nel quale l’autore Franco Amatori ha riunito i testi di tre sue Lezioni svolte a Senigallia per rendere omaggio a Sergio Anselmi. 
 

Franco Amatori è Professore senior di Storia economica nell’Università Bocconi, dove ha insegnato per trent’anni Storia economica e Storia dell’impresa; è stato il primo studioso non americano a ricevere, nel 2019, il Lifetime Achievement Award dalla Business History Conference, l’associazione americana di Storia dell’impresa. La sua carriera di studioso è cominciata nel 1973 con Sergio Anselmi, nella Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Urbino, sede di Ancona. Ha recentemente diretto per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, insieme a M. D’Alberti, i due volumi de L’impresa italiana. 
Parteciperà all’incontro il Sindaco Massimo Olivetti. 
Interverranno Ada Antonietti, Direttrice del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi, e Roberto Giulianelli, Professore ordinario di Storia economica, Storia del lavoro e Storia dell’industria e dei consumi nella Facoltà di Economia della Politecnica delle Marche; nel 2017 ha pubblicato con il Mulino “Armatori, banche e Stato. Il credito navale in Italia dall’Unità alla prima crisi petrolifera”; nel 2021 per l’editore Franco Angeli è uscito “Porto e città. L’economia del mare ad Ancona dall’Unità al Duemila”.
Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Mercoledì 5 novembre, 2025 
alle ore 12:47
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura