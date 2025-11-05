Franco Amatori presenta il suo ultimo libro a Senigallia "Sul capitalismo italiano"

156 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 8 novembre, alle ore 10.30 nella sala conferenze del Palazzetto Baviera di Senigallia, verrà presentato il libro Sul capitalismo italiano, nel quale l’autore Franco Amatori ha riunito i testi di tre sue Lezioni svolte a Senigallia per rendere omaggio a Sergio Anselmi.

Franco Amatori è Professore senior di Storia economica nell’Università Bocconi, dove ha insegnato per trent’anni Storia economica e Storia dell’impresa; è stato il primo studioso non americano a ricevere, nel 2019, il Lifetime Achievement Award dalla Business History Conference, l’associazione americana di Storia dell’impresa. La sua carriera di studioso è cominciata nel 1973 con Sergio Anselmi, nella Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Urbino, sede di Ancona. Ha recentemente diretto per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, insieme a M. D’Alberti, i due volumi de L’impresa italiana.

Parteciperà all’incontro il Sindaco Massimo Olivetti.

Interverranno Ada Antonietti, Direttrice del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi, e Roberto Giulianelli, Professore ordinario di Storia economica, Storia del lavoro e Storia dell’industria e dei consumi nella Facoltà di Economia della Politecnica delle Marche; nel 2017 ha pubblicato con il Mulino “Armatori, banche e Stato. Il credito navale in Italia dall’Unità alla prima crisi petrolifera”; nel 2021 per l’editore Franco Angeli è uscito “Porto e città. L’economia del mare ad Ancona dall’Unità al Duemila”.