Fine settimana dell’8 dicembre: Pinacoteca di Senigallia aperta per “Et incarnatus est” Un itinerario per riscoprire il dono della vita

101 Letture Cultura e Spettacoli

Il lungo fine settimana con la festività mariana dell’Immacolata vedrà la Pinacoteca di Senigallia aperta in tutte le giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025.

Con orario 9-12/16-19 sarà possibile visitare l’esposizione “Et incarnatus est – Un itinerario per riscoprire il dono della vita” il grande evento espositivo giubilare della Diocesi senigalliese con la curatela di Elide Oro e Lorenza Zampa. Un percorso nella ricca galleria museale dell’appartamento del cardinale affacciate sull’elegante piazza Garibaldi dal cielo stellato di luci e che ha il suo cuore nella mostra “Immagini di maternità. La bellezza della vita che nasce”.

Un progetto che unisce nell’Anno Giubilare tutte le Diocesi marchigiane, grazie alla profonda sinergia tra Chiese locali, Conferenza Episcopale Marchigiana e Regione Marche, per una iniziativa di vasto respiro, con la volontà di fare rete tra le diverse realtà.

Un percorso che avrà – come ogni domenica d’autunno e sino al 6 gennaio – anche il 7 dicembre un appuntamento di vera eccezione grazie alle visite guidate gratuite in programma alle ore 17 (non occorre prenotazione, visita in lingua italiana sino a disponibilità dei posti) per un approfondimento fra arte e cultura. La Pinacoteca di Senigallia è aperta sabato, domenica e festivi, in orario 9-12/16-19, con ingresso gratuito. Info: www.diocesisenigallia.it – https://www.facebook.com/share/1AiFs2ujDV/