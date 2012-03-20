Guide L’Espresso 2026: pioggia di premi per La Madonnina, Uliassi e vini Santa Barbara Cinque Cappelli ai due ristoranti di Senigallia. Per Cedroni-Origani miglior team di sala e 20 punti su 20. Miglior rosato è di Antonucci

161 Letture Cronaca

Le Guide L’Espresso 2026 tornano a incoronare la ristorazione e i prodotti di Senigallia e il suo territorio. Lo fanno con ancora più allori, premiando La Madonnina del Pescatore per ben due volte, Uliassi e la Cantina Santa Barbara.

La cerimonia di presentazione delle nuove edizioni delle guide dedicate dal gruppo editoriale L’Espresso a ristoranti e vini d’Italia si è tenuta a Milano giovedì 23 ottobre al Teatro degli Arcimboldi.

Le soddisfazioni più numerose per il territorio del Senigalliese sono state quelle destinate a La Madonnina del Pescatore, il ristorante di Marzocca che da 40 anni è guidato dallo chef Moreno Cedroni, coadiuvato in sala dalla moglie Mariella Origani. Per La Madonnina, Cinque Cappelli (massimo riconoscimento) e 20 punti su 20: un risultato che lo proietta in un ristretto “olimpo” in compagnia dei ristoranti Cracco di Carlo Cracco, Duomo di Ciccio Sultano, Reale di Niko Romito, Osteria Francescana di Massimo Bottura, Villa Crespi di Cannavaccuiolo. Gioia che per la coppia Cedroni-Origani raddoppia con il riconoscimento speciale come Miglior team di sala.

Cinque Cappelli da L’Espresso anche all’altra stella della cucina “made in Senigallia”: Uliassi, che vede invece al timone della cucina lo chef Mauro e in sala sua sorella Catia Uliassi, presente alla serata di Milano. Altrettanto ristretta è la cerchia in cui è inserito il ristorante che si affaccia tra porto e lungomare di Senigallia. I punti assegnati sono 19,5 su 20, anch’esso assieme a soli altri 4 nomi: Dal Pescatore Santini di Nadia e Giovanni Santini, D’O di Davide Oldani, La Pergola di Heinz Beck, Piazza Duomo di Enrico Crippa, Quattro Passi di Fabrizio Mellino.

Seguono nella guida “I 1000 Ristoranti d’Italia” altri nove locali con 19 punti su 20, tra cui Dalla Gioconda di Davide Di Fabio, che si trova a Gabicce Monte e che porta altri Cinque Cappelli alle Marche.

Non solo ristoranti, dicevamo: le Guide L’Espresso hanno anche una pubblicazione dedicata “I 1000 Vini d’Italia”. E tra questi ha ottenuto il premio di Miglior Rosato d’Italia il Sensuade 2024 della Cantina Santa Barbara di Stefano Antonucci, che ha sede a Barbara. Per la cantina anche l’ottimo punteggio per il Verdicchio Le Vaglie, con 98 punti.