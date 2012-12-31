Logo farmacieFarmacie di turno


“Giovani, le Marche hanno bisogno di voi”

E' il messaggio lanciato dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui in occasione della Giornata delle Marche

Gianluca Pasqui alla Giornata delle Marche 2025 a Senigallia

Un messaggio forte, deciso e concreto quello lanciato dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui dal palco del Teatro “La Fenice” di Senigallia dove si è celebrata la Giornata delle Marche.

Un intervento in perfetta sintonia con il tema di questa ventunesima edizione della Giornata delle Marche dedicata ai giovani ai quali il Presidente Pasqui si è rivolto “non come destinatari passivi delle politiche pubbliche, ma come protagonisti attivi, capaci di interpretare il presente e immaginare il futuro”.

