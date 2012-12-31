“Giovani, le Marche hanno bisogno di voi”
E' il messaggio lanciato dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui in occasione della Giornata delle Marche
Un messaggio forte, deciso e concreto quello lanciato dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui dal palco del Teatro “La Fenice” di Senigallia dove si è celebrata la Giornata delle Marche.
Un intervento in perfetta sintonia con il tema di questa ventunesima edizione della Giornata delle Marche dedicata ai giovani ai quali il Presidente Pasqui si è rivolto "non come destinatari passivi delle politiche pubbliche, ma come protagonisti attivi, capaci di interpretare il presente e immaginare il futuro".
