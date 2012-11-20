Passeggiata in rosa a Senigallia Domenica 12 ottobre

Tutto pronto a Senigallia per il ritorno della “Passeggiata in Rosa per la Vita”, evento nazionale della Fidapa BPW Italy di Senigallia in collaborazione con l’Atletica, che torna per la sua XII edizione domenica 12 ottobre alle ore 10 con partenza dal Foro Annonario.

Dopo il rinvio a causa del maltempo di domenica scorsa, l’appuntamento è confermato per camminare insieme per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione dalle malattie oncologiche femminili, sull’adozione di sani stili di vita e per la solidarietà. Il percorso, di circa 4,5 km che si snoda tra il centro storico e il lungomare, è alla portata di tutti, adulti, famiglie con bambini e anche amici a quattro zampe. E’ possibile iscriversi online al seguente link https://api.endu.net/r/i/87286 fino alle ore 23:59 di venerdì 10 ottobre. Il ritiro dei kit (anche quelli acquistati per la data del 5 ottobre) è domenica 12 ottobre al Foro Annonario dalle ore 8,30 alle ore 9,30. Nello stesso orario sarà anche possibile iscriversi direttamente sul posto, fino ad esaurimento kit. La quota di iscrizione di 12 euro alla passeggiata include un kit comprendente una t-shirt tecnica rosa, un cappellino, acqua, assicurazione e ristoro. La “Passeggiata in Rosa per la Vita”, che gode dei patrocini di Regione Marche, Comune di Senigallia, Unione dei Comuni “Terre di Marca Senone”, Coni e Panathlon Club, sostiene associazioni che operano con i malati oncologici AOS, ANDOS, l’ Istituto di ricerca “Mario Negri” di Milano e progetti per la prevenzione. Camminiamo insieme per la prevenzione, i sani stili di vita e per la solidarietà, ti aspettiamo!

