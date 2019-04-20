Appello del cinema marchigiano ad Acquaroli: “Servono continuità e investimenti” La filiera del settore auspica che il boom di set nelle Marche non sia stata bolla: "Fondi certi per proseguire promozione settore"

Negli ultimi tre anni, come mai accaduto in passato, le Marche hanno guadagnato una posizione centrale nell’industria cinematografica e audiovisiva nazionale. Grazie ai fondi PORFESR 2021-2027, per la prima volta il settore ha ricevuto un sostegno di 16 milioni di euro destinati a produzioni nazionali e internazionali.

Un investimento che ha acceso i riflettori sulla nostra regione, portando grandi produzioni, opportunità di lavoro e una nuova visione di sviluppo culturale ed economico. Nelle prime serate televisive e nelle sale cinematografiche la nostra regione si è messa in mostra come non mai. Proprio in queste settimane Balene è in cima agli ascolti Rai, serie tv con Veronica Pivetti e Carla Signoris ambientata ad Ancona e in altri borghi della provincia.