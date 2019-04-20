Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
21°
Lunedì
12° / 21°
Martedì
13° / 20°
Mercoledì
12° / 20°
Giovedì
10° / 19°
Venerdì
12° / 17°
Sabato
9° / 19°
Domenica
11° / 19°
Lunedì
11° / 18°
Martedì
12° / 19°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Festival del Cinema di Senigallia 2025 - Dal 10 al 18 ottobre

Appello del cinema marchigiano ad Acquaroli: “Servono continuità e investimenti”

La filiera del settore auspica che il boom di set nelle Marche non sia stata bolla: "Fondi certi per proseguire promozione settore"

155 Letture
commenti
Economia
Ascolta la notizia
Set cinematografico nelle Marche

Negli ultimi tre anni, come mai accaduto in passato, le Marche hanno guadagnato una posizione centrale nell’industria cinematografica e audiovisiva nazionale. Grazie ai fondi PORFESR 2021-2027, per la prima volta il settore ha ricevuto un sostegno di 16 milioni di euro destinati a produzioni nazionali e internazionali.

Un investimento che ha acceso i riflettori sulla nostra regione, portando grandi produzioni, opportunità di lavoro e una nuova visione di sviluppo culturale ed economico. Nelle prime serate televisive e nelle sale cinematografiche la nostra regione si è messa in mostra come non mai. Proprio in queste settimane Balene è in cima agli ascolti Rai, serie tv con Veronica Pivetti e Carla Signoris ambientata ad Ancona e in altri borghi della provincia.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura