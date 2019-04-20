Azienda rifiuti per la provincia di Ancona. Fit Cisl Marche: “Silenzio assordante”
"Valuteremo, insieme ai lavoratori, le iniziative necessarie per rimettere al centro dell'interesse collettivo e dei lavoratori il tema"
Naufragati i vari tentativi di costituzione dell’Azienda Pubblica provinciale di Ancona di gestione dei rifiuti, anche a causa di una legislazione farraginosa e fortemente indirizzata al mercato, siamo, come Rappresentanti dei lavoratori, in attesa di una soluzione che però tarda a venire.
Come Fit Cisl Marche siamo estremamente preoccupati sia per il destino dei lavoratori coinvolti che per le soluzioni "inevitabili" che potrebbero paventarsi.
