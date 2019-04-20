Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
21°
Domenica
13° / 21°
Lunedì
12° / 21°
Martedì
13° / 20°
Mercoledì
12° / 18°
Giovedì
11° / 17°
Venerdì
10° / 18°
Sabato
10° / 18°
Domenica
10° / 17°
Lunedì
9° / 17°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Lanetservice Senigallia - Web design - Siti web professionali

Azienda rifiuti per la provincia di Ancona. Fit Cisl Marche: “Silenzio assordante”

"Valuteremo, insieme ai lavoratori, le iniziative necessarie per rimettere al centro dell'interesse collettivo e dei lavoratori il tema"

152 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, smaltimento rifiuti

Naufragati i vari tentativi di costituzione dell’Azienda Pubblica provinciale di Ancona di gestione dei rifiuti, anche a causa di una legislazione farraginosa e fortemente indirizzata al mercato, siamo, come Rappresentanti dei lavoratori, in attesa di una soluzione che però tarda a venire.

Come Fit Cisl Marche siamo estremamente preoccupati sia per il destino dei lavoratori coinvolti che per le soluzioni “inevitabili” che potrebbero paventarsi.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura