Coppa Marche, Marzocca vince e passa il turno
Battuta 2-1 la Castelleonese
L’Olimpia Marzocca batte 2-1 in casa la Castelleonese nel turno di Coppa Marche di Prima Categoria di mercoledì 8 ottobre.
Riposava il BarbaraMonserra.
In base a questo risultato, passo il turno lo stesso Olimpia Marzocca, che chiude a 4 punti il girone.
