Comunale 2 Cesanella
Coppa Marche, Marzocca vince e passa il turno

Battuta 2-1 la Castelleonese

Calcio, pallone
L’Olimpia Marzocca batte 2-1 in casa la Castelleonese nel turno di Coppa Marche di Prima Categoria di mercoledì 8 ottobre.
 

Riposava il BarbaraMonserra.
 
In base a questo risultato, passo il turno lo stesso Olimpia Marzocca, che chiude a 4 punti il girone.
