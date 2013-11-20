Pur di superare il milione di presenze si può far tutto, anche non rispettare le più elementari norme ambientali.                               

Logo farmacieFarmacie di turno


“Obiettivo destagionalizzare, per superare il milione di presenze”.”E’ un progetto che porto avanti con orgoglio da quattro anni …”, così esordisce l’assessore Campagnolo all’apertura dell’evento.

Anche quest’anno, come del resto negli ultimi quattro anni, nel piazzale antistante la darsena N.Bixio, ha avuto luogo la manifestazione “Fish Marche”, che richiama presenze, quasi tutte locali.
 

La manifestazione di quest’anno della durata tre giorni (3,4 e il 5 ottobre)  è consistita nella preparazione, sul posto, da parte di ristoratori locali negli appositi box istallati e successiva vendita di vivande a base di pesce consumate poi, nei  tavoli allestiti nel piazzale.
 
Il tutto accompagnato da buon vino e musica, fino a notte inoltrata.
 
Fin qui tutto bene, se non per un piccolo  particolare che contrasta  il quadretto  appena illustrato, che riguarda gli scarichi delle acque reflue.
 
Infatti i vari box in cui avviene la preparazione dei piatti sono ovviamente dotati, ognuno, di un lavello, per il lavaggio delle pentole e stoviglie ed altro,che poi, collegati con una tubazione di raccordo (foto 1 e foto 2) scaricano in una caditoia del piazzale che, probabilmente non va in fognatura, ma scarica direttamente nel fiume  Misa. (foto 3 e 4).
 
 
Foto 1-raccordo dei lavelli con la tubazione di scarico.Fish 2025.
 
 
 
Foto2-raccordo di un lavello con la tubazione di scarico.
Fish 2025
 
Foto2collegamento di lavello esterno con la caditoia nel piazzale. Fish 2025
 
 
 
Foto 3-posizionamento dei tubi di scarico dei lavelli. Fish 2025 
 
 
Foto 4 scarichi  dei lavelli in funzione. Fish 2025
 
Ora l’assessore dovrebbe almeno sapere che esiste un articolo,l’art.192 comma 2) del D. Lgs 152/2006 che recita: ‘’E’vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere,allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee ‘’ che prevede le sanzioni  di cui all’art. 255 della stessa legge, che sarebbe bene leggerlo.   
                                                                                                                Fatto ancor più grave è che in tutte le precedenti edizioni si è usato lo stesso sistema per smaltire i reflui dei lavaggi.               
 
La foto 5 è relativa allo scarico in funzione effettuato nel 2024.
 
Foto 5 scarico in funzione relativo alla manifestazione del 2024.
 
Pur di superare il milione di presenze si può far tutto, anche non rispettare le più elementari norme ambientali.                               
Speriamo quindi che per la manifestazione del 2026, se ci sarà ancora, il futuro assessore al porto e all’ambiente faccia predisporre un serbatoio di raccolta dei reflui affinchè vengano poi smaltiti a norma di legge.
 
Senigallia 7 ottobre 2025                       ing. Mauro Rognoli
 
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 8 ottobre, 2025 
alle ore 9:20
