Presidente del Consiglio Comunale: “Forze dell’Ordine presidio di sicurezza e legalità” Visita istituzionale di Massimo Bello a Comando Carabinieri, Commissariato della Polizia di Stato e Capitaneria di Porto

194 Letture Cronaca

Il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, che è anche Presidente della Federazione AICCRE Marche (delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), ha continuato la mattina di martedì 7 ottobre nel tour di visite istituzionali ai Comandi cittadini delle Forze dell’Ordine: la Compagnia dei Carabinieri, il Commissariato di Pubblica Sicurezza e la Capitaneria di Porto.

Il Presidente Bello ha incontrato il Capitano Felicia Basilicata, Comandante della Compagnia dei Carabinieri, il Vice Questore Mabj Bosco, Dirigente del Commissariato, e il Comandante della Capitaneria di Porto, Salvatore Valente, ai quali ha portato un indirizzo di saluto del Consiglio comunale, esprimendo la vicinanza e la gratitudine dell’intera comunità cittadina e ribadendo, con forza, l’importanza della presenza concreta delle divise sul territorio: simboli tangibili della legalità e riferimento rassicurante per cittadini e imprese.

“La presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio è una garanzia di sicurezza e di serenità per famiglie, imprese e cittadini,” ha dichiarato Bello. “Senigallia può definirsi un’isola felice grazie al lavoro instancabile di donne e uomini, che ogni giorno indossano una divisa per servire e proteggere.”

Il Presidente Bello ha poi sottolineato la sinergia tra istituzioni locali e Forze dell’Ordine, un legame fondato su fiducia e collaborazione, che contribuisce a mantenere alto il livello di sicurezza e di coesione sociale. “La presenza delle istituzioni al vostro fianco non è mai rituale, ma un segno concreto di riconoscimento. Vogliamo che sappiate che non siete mai soli nel vostro impegno perché la città vi è grata e vi sostiene”, ha detto Bello.

“Dietro ogni uniforme – ha concluso Bello – c’è una persona, che sceglie di essere al servizio della comunità. Il Consiglio comunale vuole essere sempre al loro fianco, perché la sicurezza è un bene comune e una missione condivisa.”

Le visite di questa mattina si sono concluse con uno scambio di ringraziamenti e con l’impegno di mantenere e rafforzare un dialogo costante. Il Presidente Bello ha auspicato che questa tradizione di presenza istituzionale del Consiglio comunale continui, in modo che ogni cittadino sappia che le sue istituzioni sono vicine e attente al lavoro delle Forze dell’Ordine e al benessere della comunità.