Ricci promette impegno doppio per le Marche da Bruxelles
"Non dobbiamo disunirci"
“Il risultato elettorale sarà uno stimolo per dare ancora di più a questo territorio attraverso la rappresentanza europea, portando a Bruxelles le vertenze delle Marche, per le quali il mio impegno, da oggi, su tutti i dossier principali (sanità, economia, lavoro, infrastrutture) sarà doppio.
Alla fiducia che questa Regione mi ha dimostrato alle ultime Europee, ora si aggiungono le preferenze delle Regionali. Ripartiamo da qui: vigileremo sul lavoro della Regione, con un’opposizione efficace e determinata per il bene delle Marche. Noi abbiamo proposto un progetto di cambiamento ma ha prevalso la continuità. Mi impegnerò a coordinare la coalizione e a rafforzare il PD in tutte le province, dove sarò già nei prossimi giorni. Non ci disuniamo”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD.
