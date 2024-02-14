Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Ricci promette impegno doppio per le Marche da Bruxelles

"Non dobbiamo disunirci"

Politica
“Il risultato elettorale sarà uno stimolo per dare ancora di più a questo territorio attraverso la rappresentanza europea, portando a Bruxelles le vertenze delle Marche, per le quali il mio impegno, da oggi, su tutti i dossier principali (sanità, economia, lavoro, infrastrutture) sarà doppio.

Alla fiducia che questa Regione mi ha dimostrato alle ultime Europee, ora si aggiungono le preferenze delle Regionali. Ripartiamo da qui: vigileremo sul lavoro della Regione, con un’opposizione efficace e determinata per il bene delle Marche. Noi abbiamo proposto un progetto di cambiamento ma ha prevalso la continuità. Mi impegnerò a coordinare la coalizione e a rafforzare il PD in tutte le province, dove sarò già nei prossimi giorni. Non ci disuniamo”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD.

Matteo Ricci

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 11 ottobre, 2025 
alle ore 1:42
