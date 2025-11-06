Uno “scatto” contro la violenza sulle donne – Quinta edizione Iscrizioni fino alle ore 12:00 del 6 novembre 2025

Il Comune di Senigallia, Assessorato alle Pari Opportunità, ha indetto anche quest’anno il concorso fotografico “Uno scatto contro la violenza sulle donne”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso l’arte della fotografia.

Il concorso invita i partecipanti a realizzare un racconto visivo che esplori il tema della violenza sulle donne, illustrando non solo la sofferenza e la sopraffazione, ma anche la forza, il coraggio e la resilienza femminile. Le fotografie dovranno essere collegate in una narrazione sequenziale, un vero e proprio storytelling fotografico capace di trasmettere in maniera incisiva e toccante il messaggio della lotta contro la violenza di genere.

Il concorso è suddiviso in due sezioni:

Sezione A: il concorso è aperto sia a fotografi professionisti che dilettanti o appassionati di fotografia di qualunque età, residenti in Italia con iscrizione libera. I minorenni dovranno allegare una autorizzazione di uno dei genitori/tutori.

Sezione B: Istituti Scolastici di secondo grado della Regione Marche. L’Istituto scolastico partecipa inviando gli elaborati a nome della classe, del gruppo di studenti o singolo studente, specificando nome dei partecipanti, della classe ed istituto di appartenenza.

Scarica il bando e la scheda di partecipazione dalla pagina web del Comune di Senigallia o nella sezione allegati di seguito.