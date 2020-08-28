Logo farmacieFarmacie di turno


Primo nel collegio in Ancona e riconferma in Consiglio Marche, Marco Ausili (FDI) ringrazia

Radicamento nel territorio e cultura del "noi": secondo mandato da onorare con serietà, presenza, lavoro condiviso con comunità

Marco Ausili

Il consigliere regionale Marco Ausili, riconfermato dopo il primo mandato, ringrazia gli elettori. Con 4.235 preferenze, Ausili risulta primo tra gli eletti nel collegio di Ancona.

“Mi hanno chiesto le ragioni di questo successo elettorale. La risposta viene da due fronti: i risultati concreti del primo governo guidato da Francesco Acquaroli e una politica che si fa con le persone, ogni giorno, nei luoghi della nostra comunità. Il radicamento non è uno slogan: è la trama del rapporto di fiducia che abbiamo costruito insieme, la nostra vera ricchezza”, dichiara Ausili.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
