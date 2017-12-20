Tragica escursione sul Monte Nerone, addio ad Andrea Morandi, batterista dei Kurnalcool L'uomo, 58 anni, di Falconara, viveva a Morro d'Alba: suonava anche con i Mortimer McGrave

205 Letture Cronaca

E’ scomparso tragicamente Andrea Morandi, 58 anni, di Falconara, ma residente da tempo a Morro d’Alba, storico membro fondatore e batterista dei Kurnalcool, celebre band rock marchigiana, presente sulle scene dagli anni Ottanta.



Di Morandi, padre di due figli, noto nel mondo della musica come Andy Silver e componente anche di un altro noto gruppo della zona, i Mortimer McGrave, oltre che insegnante di musica, si erano perse le tracce martedì 30 settembre sul Monte Nerone, dove si era recato in solitudine per una passeggiata.

E’ stato trovato senza vita in fondo ad un dirupo, nella zona di Rio Vitoschio, Piobbico.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche erano state attivate intorno alle 2.30 della notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre per la ricerca di un uomo che non aveva fatto rientro a casa.

Sentito il figlio di Morandi per le indicazioni e una volta individuata l’auto, si è iniziato a perlustrare le zone immediatamente circostanti ed i sentieri della zona.

Intorno alle 14 di mercoledì è stato individuato il corpo senza vita dell’escursionista sul fondo di un pendio, reso ancora più impervio dalle condizioni meteo avverse e dal terreno scivoloso.

Una volta giunti sul posto, le operazioni di recupero della salma sono state condotte congiuntamente con i Vigili del Fuoco, dietro autorizzazione del PM alla rimozione della stessa.