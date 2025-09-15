“Elezione Canafoglia straordinario risultato” "Fratelli d'Italia secondo partito di Senigallia"

Massimo Bello, dirigente provinciale di Fratelli D’Italia: “Storico risultato alle regionali, Acquaroli Presidente e Canafoglia eletto in Consiglio Regionale. A Senigallia FDI seconda forza politica con il 27% dei consensi.”

Fratelli d’Italia Senigallia esprime grande soddisfazione per la netta vittoria di Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche e per l’elezione di Corrado Canafoglia al Consiglio Regionale.

Il nostro partito ha ottenuto in città un risultato straordinario, raggiungendo il 27% dei consensi ed affermandosi come seconda forza politica a Senigallia. Un dato che premia l’impegno, la serietà e la coerenza di un percorso condiviso, costruito con il lavoro instancabile del circolo cittadino, con gli eletti e con il sostegno di tanti cittadini che hanno deciso di darci fiducia.

«Questo risultato – dichiara Massimo Bello, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia – è il frutto di una squadra compatta, appassionata e determinata, che ha creduto sin dall’inizio in un progetto politico serio e concreto. La vittoria di Francesco Acquaroli dimostra come i marchigiani abbiano scelto un modello di buon governo basato sulla responsabilità, sulla vicinanza ai territori e sulla capacità di dare risposte reali ai bisogni delle persone».

L’elezione di Corrado Canafoglia in Consiglio Regionale rappresenta per Senigallia e per il territorio delle Valli Misa e Nevola, invece, un traguardo straordinario: «Abbiamo voluto dare un segnale forte di radicamento e di prospettiva. Corrado saprà portare in Regione le istanze del nostro territorio, con la serietà e la competenza, che lo contraddistinguono».

Gli fa eco Alessandro Regni, coordinatore comunale: “E’ stata una campagna elettorale senza strumentalizzazioni o promesse irraggiungibili. Il contatto vero con il territorio ci ha premiati e c’è ancora tanto da poter fare per migliorare”

“Fratelli d’Italia ringrazia tutti i cittadini di Senigallia – conclude la nota Massimo Bello – che hanno scelto di sostenere il nostro progetto politico e conferma l’impegno a continuare questo percorso con la stessa passione e determinazione, traducendo la fiducia ricevuta in azioni concrete per Senigallia e per le Marche”.