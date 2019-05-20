“Centrosinistra lottato con orgoglio e grande dignità. Grazie a marchigiane e marchigiani” La segretaria PD Marche Chantal Bomprezzi: "Dimostrato che si può contendere la guida della Regione. Complimenti ad Acquaroli"

Regionali Marche, vittoria del candidato Acquaroli: “Il centrosinistra ha lottato con orgoglio e grande dignità. Grazie a marchigiane e marchigiani”.

“Il risultato uscito dallo scrutinio ci consegna una sconfitta ma anche un dato politico chiaro: rispetto a cinque anni fa recuperiamo diversi punti percentuali, quasi 10. Il centrosinistra nelle Marche è tornato a competere”, dichiara la Segretaria regionale del PD Marche Chantal Bomprezzi.