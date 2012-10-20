“Ha vinto la continuità, spero i prossimi 5 anni siano meglio degli ultimi 5” "I cittadini hanno sempre ragione, in bocca al lupo Acquaroli"

“Ho telefonato al presidente Acquaroli per congratularmi del risultato e per fargli, a nome mio e dell’intera alleanza che ho guidato, un sincero in bocca al lupo per il prossimo mandato.



Abbiamo costruito insieme un progetto di cambiamento per le Marche, spinti dalla preoccupazione per la sanità, l’economia e il lavoro. I marchigiani hanno scelto la continuità, un dato chiaro. Era una battaglia complicata, e io l’ho accettata con spirito di servizio, mettendomi a disposizione del mio partito e della coalizione.

Ho dato il 200%, come faccio sempre.

Abbiamo realizzato una campagna straordinaria, in ogni azienda e in ogni comune della regione, portando ovunque la nostra idea di alternativa.

Lo abbiamo fatto in condizioni impari: per ogni nostro manifesto, ce n’erano dieci degli avversari; per ogni nostra risorsa, loro ne avevano molte di più, sostenuti dal potere nazionale, regionale e locale.

Eppure ho avuto accanto persone straordinarie: le liste che mi hanno accompagnato, i leader che ci hanno sostenuto, a partire dalla nostra segretaria Elly Schlein e da Stefano Bonaccini, fino a Giuseppe Conte, Fratoianni, Bonelli, Matteo Renzi. Ma soprattutto i militanti: donne e uomini incredibili, a cui voglio bene con tutto il cuore e che ringrazio dal profondo.

Spero che i prossimi cinque anni per le Marche siano migliori dei precedenti, che giudico negativi, e che il presidente Acquaroli riesca a portare la regione fuori dalle difficoltà economiche, occupazionali e soprattutto sanitarie. Io tifo sempre per le Marche, perché le istituzioni vengono prima delle appartenenze politiche.

Nessun rammarico: quando la tua comunità ti chiama, non ti puoi sottrarre. La politica per me è servizio, e ancora una volta ho servito la mia terra al massimo delle mie possibilità. I cittadini hanno sempre ragione: hanno scelto, ed è giusto così.

Abbiamo visto crescere un’onda di entusiasmo che ci ha fatto sperare fino all’ultimo. Non ce l’abbiamo fatta, e mi dispiace di non aver potuto darvi la soddisfazione che meritavate. Porterò però con me, nel cuore, ognuno di voi e ogni luogo di questa splendida regione.

Grazie a tutti.”

Così Matteo Ricci, europarlamentare PD.