Le Marche restano a destra. Acquaroli confermato presidente: “Continuiamo lavoro”
Elezioni Regionali 2025 - Scrutinio in diretta su MarcheNotizie.info - 1381 sezioni: 52,6% Acquaroli, 44,3% Ricci, che si complimenta
Chiuse alle ore 15 di lunedì 29 settembre le urne in tutte le Marche per le Elezioni Regionali 2025. L’affluenza in tutte le Marche, dato ufficiale, si è fermata al 50,01%. E’ quindi iniziato subito lo spoglio delle schede votate, da cui sono usciti il nome del nuovo presidente della Regione Marche e la composizione del Consiglio Regionale.
AGGIORNAMENTO ore 20:35 del 29/09
1.381 sezioni su 1.572 scrutinate, con Francesco Acquaroli, riconfermato presidente delle Marche, con un vantaggio di oltre 8 punti percentuali. Acquaroli si è presentato in conferenza stampa per annunciare la vittoria e dirsi pronto a continuare il lavoro avviato nel precedente mandato. Da Ricci, sempre in conferenza stampa, il messaggio di congratulazioni ad Acquaroli e l’ammissione della sconfitta elettorale.
Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.
Francesco Acquaroli (Più Marche): 52,58%
Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 44,30%
Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 0,97%
Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano): 0,77%
Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): ,076%
Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 0,62%
