BasiCart e Ira della Terra – Erdenzorn: grande successo alla Galleria BOX/3 di Senigallia Inaugurata mostra di Christian Cassar e presentata cartella d'arte a cura di G. R. Manzoni con opere di Seiwald, Simma e Cassar

Numerosa e partecipe la presenza di cittadini, visitatori, artisti e appassionati di arti visive lo scorso 27 settembre 2025 a Senigallia, presso la galleria BOX/3 di Paola Casagrande Serretti, in occasione dell’inaugurazione della mostra di Christian Cassar “BasiCart”, a cura di Simona Zava, e della presentazione della cartella d’arte “Ira della Terra – Erdenzorn”, a cura di Gian Ruggero Manzoni, con opere di Luis Seiwald, Benno Simma e Christian Cassar.

L’artista Pico Romagnoli ha introdotto le opere di Cassar, realizzate nell’ambito del progetto BasiCart con un originale accostamento di materiali. Lo stesso Cassar ha poi ringraziato il pubblico, cedendo la parola a Gian Ruggero Manzoni, che ha illustrato la cartella d’arte “Ira della Terra – Erdenzorn”, in cui i tre artisti hanno espresso, attraverso linguaggi diversi, il proprio vissuto artistico sul tema della Terra.

Particolarmente significativo il contributo di Luis Seiwald, giunto da Valle di Casies, in Trentino-Alto Adige, dove dirige l’importante Atelier Luis Seiwald. L’artista ha rivolto un saluto e un ringraziamento a tutti i presenti, sottolineando il valore del confronto diretto con il pubblico.

Durante la serata inaugurale, i visitatori hanno avuto l’opportunità di dialogare con gli artisti e con Gian Ruggero Manzoni, arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale proposta da BOX/3.

La mostra “BasiCart” di Christian Cassar resterà aperta fino a sabato 11 ottobre 2025, nei giorni di sabato e domenica dalle ore 18 alle 20. La galleria è visitabile anche su appuntamento, contattando il numero 339 733 5610. L’ingresso è libero.